Vor einigen Tagen erschütterte die Meldung, dass Angus Cloud, vielen bekannt als Fez aus der Serie Euphoria, verstorben sei. Mittlerweile meldete sich seine Mutter zu Wort und offenbarte, wie die letzten Tage für den jungen Schauspieler waren.

Die Gerüchte demnach Angus Cloud Suizid begangen hat, dementierte Lisa Cloud. Zwar war Angus Trauer wegen seines Vaters, der nur kurz vorher verstarb, immens, trotzdem versuchte er weiterzumachen und Positives in der Welt zu hinterlassen. Angus richtete sich bei seiner Familie ein, um seine Mutter zu unterstützen. Er wollte mit seinem neuen schauspielerischen Erfolg seiner Schwester helfen, damit sie studieren gehen konnte. Am Abend vor seinem Tod arbeitete er noch an einem Kunstprojekt. Das war das letzte, was seine Mutter von ihm sah. Was er danach getan hat und ob er möglicherweise an einer Überdosis verstarb, wird noch ermittelt.

Angus Cloud ist nicht nur für seine Familie eine unglaubliche Person gewesen. Auch seine Kolleg*innen wie Zendaya sprachen darüber wie viel Gutes Angus in seiner Umgebung versprühte. Der Kampf gegen die Abhängigkeit und die Drogen, sowie eine frühe Kopfverletzung, versprachen keinen einfachen Werdegang. Doch die Schauspielerei brachte Angus Cloud einen Punkt, indem er das bewirken konnte, was viele anstreben. Den Menschen Freude bereiten. Und das ist woran man sich erinnern sollte.

