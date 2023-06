nerdytec – Neue Couchmaster Modelle vorgestellt

Wer gerne mit Maus und Tastatur zockt, muss das meistens am Schreibtisch tun. Auf der Couch ist das ganze schließlich ziemlich unbequem. Mit den neuen Couchmaster Modellen von nerdytec, könnt ihr das jedoch ändern und es euch auch mit Maus und Tastatur vor dem Fernseher gemütlich machen. Oder ihr nehmt den Laptop endlich nicht mehr mit einem Kissen, sondern einem dafür geschaffenen Tisch mit auf die Couch.

Mit CYCON² ohne Rückenschmerzen auf die Couch

Bei bestimmten Spielen will man manchmal einfach mit Maus und Tastatur spielen, auch an der Konsole. Ob nun die Steuerung damit präziser ist oder man es schlicht und einfach lieber mag. Der neue CYCON² von nerdytec achtet dabei besonders auf den gebeutelten Rücken der Gamers, indem er euch mit komfortablen Stoffkissen ergnonomische Entlastung bietet. Durch die sechs USB-3.0-Ports könnt ihr zudem allerlei Zubehör anschließen, während ihr Krimskrams in den Seitentaschen verstauen könnt. Der Tisch kommt zwar bereits mit einer Maus, einer Tastatur und sogar einem Mauspad bei euch an, ihr könnt aber natürlich auch eure eigenen Lieblingsgeräte anschließen.

Wer hier Interesse daran hat, kann den Couchmaster CYCON² für 155 € bei nerdytec bestellen. Dort kann man auch noch Zubehör wie Handy- oder Tablethalter gleich dazu wählen.

CYBOSS fürs Zocken oder Homeoffice

Viele Arbeitnehmer freuen sich immer mehr von zuhause aus arbeiten zu können. Warum also am Schreibtisch sitzen, wenn man es sich auch auf der Couch gemütlich machen kann? Mit dem Cyboss könnt ihr bequem mit einem Laptop vor euch auf der Couch Platz nehmen. Ob nun zum Zocken oder für die Arbeit, der Couchmaster von nerdytec bietet weiche und waschbare Kissen, die ein bequemes Werkeln am Laptop ermöglichen. Neben Taschen und viel Ablagefläche gibt es außerdem ein Lüftungsgitter, was gerade in den heißen Monaten euren Rechner abkühlen kann.

Den CYBOSS findet ihr bei nerdytec für 159 €, wieder mit der Möglichkeit Zubehör auszuwählen.

Quelle: nerdytec via Pressemitteilung

Titelbild: © nerdytec