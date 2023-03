PlayStation 5 – Jetzt bei Amazon.de im God of War Ragnarök Bundle zum Normalpreis kaufen

Nachdem die, mittlerweile zwei Jahre alte, PlayStation 5 für einen großen Vorbestellchaos zum Launch sorgte, die Corona-Pandemie zu weiteren Lieferengpässen führte, erholt sich mittlerweile die Lieferzeit der aktuellen Konsolengeneration. Immer mehr Händler bieten Sony’s Konsole mittlerweile als lieferbar zum Kauf an.

Dementsprechend dürfte die Freude bei uns Gamer:innen groß sein, dass Amazon.de ebenfalls aktuell viele Bundles mit der Konsole ab sofort zum regulären Kauf anbietet. Nachdem die normalen Konsolenversionen ohne ein Spiel aktuell weiterhin ausverkauft sind, besteht derzeit die Möglichkeit, ein Bundle mit God of War Ragnarök zu erwerben. Auch sind Bundles mit anderen Spielen teilweise immer wieder auf Lager. Weitere Bundles sind u.a. Horizon Forbidden West, FIFA 23 oder Ratchet & Clank: Rift Apart.

Wenn Du also weder eine PlayStation 5 in deinen vier Wänden besitzt und das Meisterwerk von Santa Monica Studios nicht verpassen möchtest, solltest Du Dich für eines der folgenden Bundles entscheiden:

PlayStation 5 Konsole – God of War Ragnarök Bundle (Voucher) für 619,00 €

PS5 – Digital Edition – God of War Ragnarök Bundle (Download Code) für 519,99 €

Alle PlayStation 5-Bundles bei Amazon.de

Weitere Bundles:

PS5 FIFA 23 Bundle

PlayStation 5 – EA SPORTS FIFA 23 Bundle

Sony PlayStation 5 B Chassis, 825GB SSD, Disc Edition, White + Horizon Forbidden West Voucher

Sony PlayStation 5 inklusive Ratchet & Clank: Rift Apart

Playstation 5-Digital Edition – EA SPORTS FIFA 23 Bundle

PlayStation 5 – EA SPORTS FIFA 23 Bundle + Gran Turismo 7 | Standard Edition

Mehr Informationen zu God of War Ragnarök und unsere Meinung zum Spiel gibt es in unserem Test aus dem November 2022. Christian schrieb damals in seinem Fazit:

“Ich hatte vor diesem Test so große Bedenken, weil ich glaubte, dass ich ein aufgewärmtes 2018er God of War vorgesetzt bekomme. Wie falsch ich lag. Natürlich erfindet sich die Reihe nach dem Reboot nicht nochmal neu, vielmehr nimmt es sich das Konzept des Vorgängers und perfektioniert es. Das Kampfsystem ist wuchtig, intensiv und dazu weniger behäbig als beim Vorgänger. Insbesondere die Boss-Fights sind immer wieder ein Highlight. Gleiches gilt für die Diversität des Gameplays, denn immer wieder begegnen mir richtig tolle Rätsel. Das ganze Balancing des Gameplays funktioniert einfach extrem gut und das Gamedesign insgesamt kommt so durchdacht daher. Mindestens genauso gut ist aber für mich die Story, wie sie erzählt wird und wie die ganze Welt dahinter aufgebaut ist. In dem Punkt war der Vorgänger schon großartig, aber was ich in Ragnarök erleben durfte, sucht seinesgleichen. Die Charaktere haben so unglaublich viel Tiefe und weichen von klassischen Charakter-Templates ab. So oft kommen Wendungen und Überraschungen, sodass ich regelrecht an den Bildschirm gefesselt wurde. Dazu sieht es auch einfach noch richtig gut aus und wird durch eine bombastische Soundkulisse getragen. Nein, das Spiel ist nicht perfekt, aber es ist nah dran und damit für mich auch mein persönliches Highlight des Jahres. Ein absoluter Pflichttitel!”