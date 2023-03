Der Super Mario Bros. Film – UNIQLO liefert euch das perfekte Kino-Outfit

Der Super Mario Bros. Film steht kurz vor dem Kinostart und mit dem frisch veröffentlichten Trailer vom 09. März steigt die Vorfreude bei den Fans ins unermessliche. Passend dazu rührt Nintendo in allen möglichen Branchen die Werbetrommel. Über Mario-Pizza bis hin zu einer akkuraten Modekollektion ist da wirklich alles dabei. Letzteres bringt unter anderem das japanische Modeunternehmen UNIQLO auf den Markt. Wir zeigen euch, was die T-Shirt Kollektion rund um den italienischen Klempner so zu bieten hat.

Kollektion zunächst nur für Japan angekündigt

Vom eher schlichten bis hin zum auffälligen „Mario-Fan-Design“ hat UNIQLO in ihrer Super Mario Bros. Kollektion wirklich alles zu bieten. Insgesamt stehen fünf Designs zur Auswahl, welche ihr euch auf der offiziellen Internetseite genauer ansehen könnt. Der Verkaufsstart soll Ende April beginnen und die T-Shirts werden für 1500 Yen (circa 10,60 Euro) verkauft. Das fiese an der ganzen Sache ist, dass die Kollektion zunächst ausschließlich für Japan angekündigt wurde. Ob wir auch in Europa mit dieser oder einer ähnlichen Kollektion rechnen können, bleibt abzuwarten. Der Super Mario Bros. Film startet hierzulande am 06. April in den Kinos.

Quelle: www.uniqlo.com

Titelbild: © Illumination