Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – Diese Switch-Spin-Offs haben uns verzaubert

Für alle Fans von Spin-Off-Spielen war die Nintendo Switch in den vergangenen sechs Jahren wohl die beste Wahl. Zu beinahe jedem beliebtem Franchise gab es in der vergangenen Zeit einen oder mehrere Spin-Off-Titel, die uns einen alternativen und meistens auch extrem charmanten Einblick in die bereits bekannte Welt geboten haben. Am 17. März 2023 erwartet uns mit Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ein weiteres Abenteuer abseits der Hauptserie, welche zuletzt im Oktober vergangenen Jahres fortgesetzt wurde. Zur Einstimmung darauf werfen wir noch einmal einen Blick auf die Spin-Off-Spiele, die uns auf der Nintendo Switch am meisten verzaubert haben. Viel Spaß!

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

Den Anfang in unserem Ranking macht mit Mario + Rabbids: Kingdom Battle ein Kandidat, der durch seine verrückten Ideen, ungewöhnlichen Konstellationen und frischen Mechaniken gezeigt hat, was Spin-Offs so beliebt macht. Als einer der ersten größeren Titel für die Nintendo Switch überraschte Mario + Rabbids: Kingdom Battle vor allem durch die Zusammenarbeit beliebter Mario-Charaktere und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft. Doch genau diese Mischung und der dadurch entstehende Humor ist das Geheimrezept, welches das rundenbasierte Strategiespiel letztendlich so erfolgreich gemacht hat. Für den Erfolg sprechen außerdem die Donkey Kong-Erweiterung sowie der Nachfolger: Mario + Rabbids: Sparks of Hope, welcher im Oktober 2022 für Nintendos Hybridkonsole erschienen ist.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Rund vier Jahre nach dem Release von Mario + Rabbids: Kingdom Battle erschien mit Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ein Spiel, welches vor allem bei Pokémon-Fans für große Vorfreude sorgte. In einer Welt, in der Monster normalerweise gejagt und ihre Überreste zu Materialien verarbeitet werden, gehören wir einem Volk an, welches es vorzieht, sich mit den Monstern anzufreunden und eine emotionale Bindung zu ihnen aufzubauen. In diesem wirklich schön aussehenden Rollenspielabenteuer, welches durch ein abwechslungsreiches rundenbasiertes Kampfsystem und einer fesselnden Geschichte überzeugen kann, zeigt sich die sonst so düstere Welt von Monster Hunter von ihrer liebevollen und wohltuenden Seite.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Zugegeben, ich persönlich bin normalerweise nicht der größte Fan der Warriors-Spiele. Doch Hyrule Warriors: Age of Calamity konnte mich im Gegensatz zu Titeln wie Persona 5 Strikers oder Fire Emblem Warrios: Three Hopes definitiv überzeugen. Die Zelda-Ableger haben es auf eindrucksvolle Art und Weise geschafft, das Gefühl von einem bedrohten Hyrule wieder aufleben zu lassen. Pluspunkte sind sowohl das interessante Charakterdesign sowie die Puzzle-Elemente, welche wir bereits in der Hauptreihe kennen und lieben gelernt haben. Sofern einen das hin und wieder durchaus repetitive Gameplay der Warriors-Spiele nicht abschreckt, ist Hyrule Warriors: Age of Calamity durchaus eine willkommene Abwechslung im Zelda-Franchise.

Captain Toad: Treasure Tracker

Ursprünglich für die Wii U erschienen, ist Captain Toad: Treasure Tracker ein fantastisches Puzzle-Spiel auf der Nintendo Switch. Denn endlich bekommt der sonst nur als Sidekick von Mario bekannte Pilzkopf die Aufmerksamkeit, die er wirklich verdient. In seinem ganz eigenen Abenteuer begibt sich Toad auf die Suche nach seiner Freundin Toadette, welche von der gierigen Elster Wingo entführt wurde. Um seine Freundin zu retten, muss Toad zahlreiche Rätsel lösen und Gegnern mit seiner Spitzhacke den Garaus machen. Dieses niedliche Puzzle-Abenteuer besticht durch das Nintendo-typische charmante Leveldesign, sowie durch clevere Gameplay-Mechaniken. Wer Lust auf ein bisschen Rätsel-Action hat, sollte Captain Toad: Treasure Tracker definitiv eine Chance geben.

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX

Zu guter Letzt bleibt mein persönlicher Favorit dieser Spin-Off Liste – Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX. Pokémon hat meiner Meinung nach eine ganze Reihe fantastischer Spin-Off-Titel. Da wären zum Beispiel Pokémon Stadium, Pokémon Snap oder Pokémon-Legenden: Arceus. Doch ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie cool ich es im Jahr 2006 fand, erstmals die Pokémon, die ich als kleiner Junge so geliebt habe, selbst zu steuern. Gepaart mit einer wirklich packenden Geschichte, durchaus kniffligen Bosskämpfen und der interessanten Spielwelt wurde Pokémon Mystery Dungeon damals zu einem meiner liebsten Pokémon-Spiele. Die aufpolierte Switch-Version sorgt für einen ordentlichen Nostalgie-Kick, auf den sich zumindest jeder Pokémon-Fan gefreut haben dürfte.

Das Warten hat bald ein Ende

Wie bereits zu Beginn gesagt, erwartet uns mit Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon schon bald das nächste Spin-Off für die Nintendo Switch, wo wir einen alternativen Einblick in die Welt der Umbra-Hexe erhalten werden. Reizt euch der Titel oder wartet ihr lieber auf eine Fortsetzung der Hauptreihe?

