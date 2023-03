Rocket League: Season 10 – Der Frühling naht

Am 08. März startet die 10te Rocket League Season seit dem Free-To-Play-Update. Auch dieses Mal gibt es wieder einen neuen Season Pass, der sich ganz dem Thema friedvoller Natur widmet. Die Canyon-Map wurde überwuchert mit Flora in Hülle und Fülle. Außerdem gibt es wie jede Season ein neues Auto zu entdecken, dass sich an einem realen deutschen Vorbild orientiert. Der Volkswagen Golf GTI! Wir erzählen euch, alles was ihr über die neue Season wissen müsst.

Es ist Zeit, sich zu entspannen!

Mit diesen Worten kündigt Entwickler Psyonix seine neue Season an. Die Belohnungen im neuen Season Pass, die neuen freischaltbaren Cosmetics und die Turnier-Rewards sollen sich dabei alle an dem beruhigenden frühlingshaften Spirit orientieren. Doch in einem Spiel, dass auch für seine kompetitive E-Sport-Szene bekannt ist, darf man sich ebenfalls wieder auf ordentlich Action einstellen.



Um in Rekordzeit von 0 auf 100 in die neue Season zu starten, gibt es den neuen freischaltbaren Volkswagen Golf GTI, der mit der beliebten Octane-Hitbox ausgestattet ist. Premium-Rocket Pass Besitzer können direkt zum Start den neuen Wagen ausprobieren, aber auch Gratis-Nutzer können das neue Auto über Zeit freispielen.

Mit der neuen Season wird auch die Anzeige bei der Spielsuche umgestellt. Hatte man bisher nur eine eher kryptische Anzeige über die ungefähre aktuelle Spielerzahl, soll einem jetzt direkt angezeigt werden, mit welcher Wartezeit man zu rechnen hat. Neben visuellen und spielerischen Neuigkeiten gibt es auch neue Songs und Motorgeräusche zu entdecken. Für alle, die mal hinter die Kulissen bei der Sound-Entwicklung von Psyonix gucken wollen, gibt es dafür am 9 März einen Einblick auf dem Youtube-Kanal des Entwicklers.

Noch eine neue Map?

Einen kleinen Spoiler gab es zur Ankündigung der neuen Season noch dazu, denn die Canyon-Map soll nicht das Einzige sein, das von der magischen Kraft der Natur berührt wurde. Die Pflanzen-Power scheint sich auch bis in die Stadt ausgebreitet zu haben. Was das genau bedeutet, werden wir hoffentlich in den nächsten Wochen erfahren!

Quelle: Youtube

Titelbild: © Psyonix