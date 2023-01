Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im Januar 2023?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste, denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im Januar 2023 auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Liste der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Nach der besinnlichen Weihnachtszeit startet Netflix u.a. mit Tenet actionreich ins neue Jahr. Zudem erscheinen die zweiten Staffeln von Ginny und Georgia und Vikings: Valhalla. Auch für Animefans kommen endlich langerwartete Fortsetzungen, wie die von Vinland Saga und Record of Ragnarok.

Thriller

1. Januar

Kaleidoskop

Olhar Indiscreto

20. Januar

Shanty Town

27. Januar

Das Mädchen im Schnee

Action

1. Januar

Power Rangers Dino Fury – Staffel 2

4. Januar

Sicario

Léon der Profi

12. Januar

Vikings: Valhalla – Staffel 2

13. Januar

Sky Rojo – Staffel 3

17. Januar

Tenet

20. Januar

Fauda – Staffel 4

Mission Majnu

27. Januar

Kings of Jo’burg – Staffel 2

Drama

4. Januar

La vita bugiarda degli adulti

How I Became a Gangster

5. Januar

Ginny und Georgia – Staffel 2

9. Januar

Trolley

11. Januar

Sexify – Staffel 2

Ruido

12. Januar

The Makanai: Cooking for the Maiko House

20. Januar

Devotion

23. Januar

Narvik

Anime

1. Januar

Yakuza Goes Hausmann – Staffel 2

19. Januar

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

24. Januar

Vinland Saga – Staffel 2

26. Januar

Record of Ragnarok – Staffel 2 Teil 1

Krimi/Mystery

5. Januar

Copenhagen Cowboy

Totenfrau

6. Januar

Der denkwürdige Fall des Mr. Poe

Komödien

19. Januar

Die wilden Neunziger!

Alkhallat+

20. Januar

Der Wahlkämpfer

25. Januar

Contra las Cuerdas

27. Januar

You People

Fantasy

20. Januar

Sahmaran

21. Januar

Alchemy of Souls – Staffel 1 Teil 2

27. Januar

Lockwood & Co

Science-Fiction

20. Januar

JUNG_E: Gedächtnis des Krieges

Reality-TV

4. Januar

The Hills – Staffel 1+2

6. Januar

The Ultimatum: France – Staffel 1 Teil 2

Pressure Cooker

20. Januar

Bake Squad – Staffel 2

21. Januar

Physical: 100

True-Crime

4. Januar

Bernie Madoff: Das Monster der Wall Street

6. Januar

Mumbai Mafia: Die Polizei gegen die Unterwelt

10. Januar

Der axtschwingende Anhalter

13. Januar

Trial by Fire

Dokumentation

13. Januar

Break Point – Teil 1

20. Januar

Das Klunkerimperium: New York

31. Januar

Cunk on Earth

Pamela: Eine Liebesgeschichte

Historienfilm

4. Januar

Die schwarzen Brüder

19. Januar

Kämpferinnen

Familienfilm

13. Januar

Dog Gone

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Prime Video

Auch Prime Video beginnt das neue Jahr mit vielen Neuzugängen. Dazu zählen z. B. The Suicide Squad und Der Spion. Auch im Horrorbereich gibt es mit The Descent – Abgrund des Grauens und Superhost – Kein Gastgeber Ist Wie Der Andere viel altes und neues zu entdecken.

Thriller

Januar

Black Site

2. Januar

Der Spion

5. Januar

Payback – Staffel 1

6. Januar

Grind – Staffel 1

The Virtuoso

The Nest – Alles zu haben ist nie genug

Action

4. Januar

The Suicide Squad

13. Januar

Hunters – Staffel 2

22. Januar

Avengement – Blutiger Freigang

Drama

3. Januar

Come As You Are

4. Januar

Federico Chiesa Back On Track

6. Januar

The Rig – Staffel 1

10. Januar

Taken In L.A. – Verkaufte Unschuld

15. Januar

Private Eyes – Staffel 5

Brotherhood

18. Januar

De brutas, nada – Staffel 1-3

Komödie

Januar

Modern Love Chennai – Staffel 1

6. Januar

The Honeymoon

9. Januar

23 Walks

14. Januar

Geschichten Vom Franz

17. Januar

Nigerian Trade

29. Januar

May I Help You – Staffel 1

Horror

Januar

The Descent – Abgrund des Grauens

10. Januar

Superhost – Kein Gastgeber Ist Wie Der Andere

22. Januar

The Stylist

23. Januar

The Reef: Stalked

True-Crime

13. Januar

German Crime Story: Gefesselt – Staffel 1

Anime

Januar

Magia Records – Staffel 1

Animation

1. Januar

Die Croods – Alles auf Anfang

2. Januar

My Little Pony: Friendship is Magic – Staffel 1-5

20. Januar

The Legend of Vox Machina – Staffel 2

Dokumentation

27. Januar

Good Rivals – Staffel 1

KSI: In Real Life

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Disney+

Bei Disney+ geht es im Januar 2023 mit Star Wars: The Bad Batch in die nächste Runde. Besonders das Doku-Inventar wird zu Jahresbeginn noch einmal unter anderem mit If These Walls Could Sing und Extreme Survival mit Hazel Audel ordentlich aufgestockt.

Action

4. Januar

The French Mans – Staffel 1

11. Januar

Die Bergretter – Staffel 13

13. Januar

Daredevil

Horror

27. Januar

Heilstätten

Science-Fiction

4. Januar

Star Wars: The Bad Batch – Staffel 2

Drama

4. Januar

Runaway – Staffel 1

25. Januar

NYPD Blue – Staffel 9

Komödie

18. Januar

Atlanta – Staffel 4

25. Januar

Extraordinary – Staffel 1

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit – Staffel 3

Mystery

18. Januar

The Hardy Boys – Staffel 1&2

Krimi

11. Januar

Welcome to Chippendales – Staffel 1

Animation

13. Januar

Die Biene Maja – Das geheime Königreich

18. Januar

Koala Man

König Shakir recycelt

Dokumentation

6. Januar

If These Walls Could Sing

Beba

11. Januar

Chasing Waves – Staffel 1

Extreme Survival mit Hazel Audel – Staffel 2&3

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 2

13. Januar

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen

Retrograde

The Territory

20. Januar

Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kinostarts

Kinogänger bekommen zum Schluss wie immer noch einen Überblick über die Kino-Highlights im Januar 2023.

Ab dem 12. Januar treibt mit M3gan eine neue mörderische Puppe ihr Unwesen in der Horror-Szene. Außerdem kommt mit dem Drama The Son Hugh Jackman Ende des Monats wieder auf die große Leinwand. Am Monatsende findet zudem die nächste Anime Night mit Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film: Feuerrote Bande statt.



5. Januar

Operation Fortune (Action)

The Banshees of Inisherin (Drama)

Belle & Sebastian – Ein Sommer voller Abenteuer (Familienfilm)

Seitenspiel (Drama)

Unruh (Drama)

Rafadan Tayfa – Galaktik Tayfa (Animation)

Passagiere der Nacht (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

12. Januar

M3gan (Horror)

Acht Berge (Drama)

Fck 2020 – Zweieinhalb Jahre mit Scooter (Drama)

So Damn Easy Giong (Drama)

In der Nacht des 12. (Thriller)

House Party – Fake it till you make it (Komödie)

Holy Spider (Thriller)

Berlin JWD (Drama)

Sevda mecburi istikamet (Drama)

Eine Revolution – Aufstand der Gelbwesten (Dokumentation)

Mission Ulja Funk (Familienfilm)

Auf der Suche nach Fritz Kann (Drama)

Chopin. A Tale of Three Pianos (Dokumentation)

The Dust of Modern Life (Dokumentation)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

19. Januar

Babylon – Rausch der Ekstase (Drama)

Rache auf Texanisch (Thriller)

Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team (Komödie)

49 (Action)

Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs (Komödie)

Das Hamlet-Syndrom (Dokumentation)

Tara (Dokumentation)

Mit Liebe und Entschlossenheit (Drama)

Seaside Special (Drama)

Lonesome (Drama)

Digital Life (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

26. Januar

Die drei ??? – Erbe des Drachen (Abenteuer)

Caveman (Komödie)

Close (Drama)

The Son (Drama)

Tao Tao – der kleine Pandabär (Familienfilm)

Till – Kampf um die Wahrheit (Drama)

Petrov’s Flu – Petrow hat Fieber (Drama)

Güven Bana (Action)

Catch The Fair One (Thriller)

Midwives (Dokumentation)

Schattenkind (Dokumentation)

Die Divas (Dokumentation)

Kalle Kosmonaut (Dokumentation)

Return to Seoul (Drama)

Sharaf (Drama)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

31. Januar

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Der Film: Feuerrote Bande (Anime Night)