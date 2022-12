The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Vermeintliches Switch OLED-Modell wurde geleaked

Egal ob Splatoon, Pokémon oder Monster Hunter: Es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, dass jeder große Nintendo-Titel auch seine eigene Nintendo Switch-Version mit sich bringt. Demnach ist es wohl auch unausweichlich, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im kommenden Jahr ebenfalls seine eigene Version spendiert bekommt. Der Nachfolger vom Meisterwerk Breath of the Wild gilt immerhin als eines der meisterwarteten Spiele 2023. Obwohl von Nintendo diesbezüglich noch nichts offizielles bestätigt wurde, kursieren nun bereits die ersten Bilder der vermeintlichen Zelda-Switch im Internet.

Real oder fake? Die Abstimmung läuft

Am 12. Mai 2023 erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch. Spätestens da werden wir erfahren, ob die veröffentlichten Fotos echt sind oder sich jemand nur einen Spaß erlaubt. In der Zwischenzeit wird bereits fleißig über die Echtheit der Bilder diskutiert. Aktuell ist Großteil der User davon überzeugt, dass die Tears of the Kingdom-Switch so aussehen wird. Hier könnt ihr euch an der Diskussion beteiligen. Aber macht euch vorher am besten selbst ein Bild. Wirken die veröffentlichten Fotos für euch glaubwürdig?

