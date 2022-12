Bis zur Glotze – Der Gaming-Jahresrückblick 2022: Teil 1 | Folge 97

Das Jahr ist zu Ende und wir nehmen uns bei Bis zur Glotze natürlich die Zeit, um unsere Gedanken zu den vergangenen 12 Monaten zu ordnen. Wir besprechen die erschienenen Spiele aus 2022, welche Titel uns begeistert haben und welche eher für Sorgenfalten sorgten. Folge 97 bildet dabei den ersten Teil unseres Jahresrückblicks, der die erste Jahreshälfte umfasst. Folge 98 befasst sich demnach mit der zweiten Jahreshälfte. Verpassen dürft ihr dennoch keine der beiden Episoden.

Bis zur Glotze – Podcast zur ersten Jahreshälfte von 2022

Timestamps:

(00:17) – Intro & Begrüßung

(01:49) – Monster Hunter: Rise

(08:33) – Total War: Warhammer 3

(16:06) – Elden Ring

(26:02) – Horizon: Forbidden West

(31:43) – King Arthur: Knights Tale

(38:23) – Gran Turismo 7

(43:55) – LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

(47:45) – Mario Strikers Battle Football League

(53:27) – Ghostwire Tokyo

Alle Welt spricht über Elden Ring

Zum Jahresende gehört auch ein obligatorischer Jahresrückblick dazu. Tobias und Christian haben sich zusammengesetzt und genau das in Form eines zeitlich chronologischen Podcasts getan. Zu besprechen gab es ja schließlich einiges. Gleich so viel, dass wir den Jahresrückblick in zwei Teile aufgespaltet haben. Das ganz große Thema war zweifelsohne Elden Ring. Das neueste Werk von From Software sorgte auch noch nach Monaten für Gesprächsstoff und avancierte ganz nebenbei zum Kassenschlager. Aber natürlich gab es noch viele, viele andere Themen. Ob Total War: Warhammer 3, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo oder LEGO Star Wars. Die beiden Redakteure haben einiges in den ersten Monaten des Jahres gespielt, über was es sich zu sprechen lohnt. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem auditiven Ausflug durch 2022. Viel Spaß!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion: Tobias Mehrwald

