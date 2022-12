Avatar: The Way of Water – Rekorde für Cameron

Es ist so weit! Die ersten Einspielergebnisse und Messungen der Zuschauerzahlen werden veröffentlicht. Avatar: The Way of Water bricht einige Rekorde die dieses Jahr zu bieten hat. Das überrascht natürlich niemanden, da schon die Vorverkaufszahlen ein deutliches Bild gesprochen haben. Wichtig ist jedoch, dass dieser Höhenflug auch beibehalten wird, sonst sieht es schlecht um weitere Fortsetzungen aus.

Avatar: The Way of Water ist Camerons bester Filmstart

Wahrscheinlich ist keiner wirklich überrascht, darüber, dass die Fortsetzung des erfolgreichsten Filmes nach Einspielergebnissen, viele Zuschauer*innen ins Kino gelockt hat. Allein in Deutschland sind über den Start und das folgende Wochenende über 1,3 Millionen Menschen in ihre Lichtspielhäuser der Wahl gepilgert, um Pandora wiederzusehen. Das bedeutet für den Geldbeutel des Studios, dass bereits 434 Millionen Dollar eingespielt wurden, von denen 134 Millionen Dollar aus den USA stammen. Dadurch erzielte Avatar: The Way of Water den besten Kinostart dieses Jahres und in James Camerons Filmgeschichte. Das ist auch bitter nötig für den Hollywood Regisseur.

In vielen Gespräch und Interviews im Vorfeld zur Veröffentlichung, kam oft das Thema der Produktionskosten zur Sprache. Da hieß es, dass das Sequel im besten Fall der dritt- oder viertplatzierte Film mit dem höchsten Einspielergebnis werden muss, um keinen Verlust zu erzielen. Anderswo hieß es sogar, dass ohne so einen Erfolg, es fraglich ist, ob die anderen, (bereits abgedrehten Filme) überhaupt ihren Weg ins Kino finden. Falls ihr die Finale Geschichte rund um die Sully Familie zu Gesicht bekommen wollt, solltet ihr also weiter fleißig ins Kino gehen. Bis dahin könnt ihr mal unsere Rezension zum Film begutachten.

Quelle: The Walt Disney Company via Pressemeldung

Titelbild: © The Walt Disney Company