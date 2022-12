Hogwarts Legacy – Die Vorfreude steigt durch ein neues Gameplay-Video

Aufgrund der kürzlich bekannt gewordenen erneuten Verspätung von Hogwarts Legacy für die Last-Gen-Konsolen und die Nintendo Switch müssen weitere Spielerinnen und Spieler sich noch einige Zeit gedulden, bis sie in den Hallen von Hogwarts umherwandern können. Da kam das rund 35-minütige Gameplay-Video vom offiziellen Hogwarts Legacy YouTube-Kanal gerade rechtzeitig, um den Fans die Wartezeit ein wenig zu versüßen. Unter anderem geht es in den Raum der Wünsche.

Hogwarts Legacy wird durchaus düster

Das heiß ersehnte Abenteuerspiel Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, am 4. April 2023 für Xbox One und PlayStation 4 und am 25. Juli 2023 für Nintendo Switch. Je nach dem auf welcher Konsole angehende Zauberer und Hexen ihr Hogwartsabenteuer bestreiten möchten, brauchen sie unterschiedlich viel Geduld. Da kann so ein ausgiebiges Gameplay-Video die Nerven schon mal ein wenig beruhigen.

In dem neuesten Video vom Hogwarts Legacy YouTube Kanal bekommen wir rund 35 Minuten Gameplay spendiert. Dort geht es zunächst in ein schottisches Dorf. In den Highlands können verschiedene Quests absolviert werden, die uns von anderen Zauberern und Hexen gegeben werden. Zudem sehen wir ausführliche Flugpassagen auf dem Onyx-Hippogreif, eine Variante des normalen Hippogreifs, welche als Vorbestellerbonus erhältlich ist.

Nach dem Reitausflug finden wir uns in einem Kampfareal des Verbotenen Waldes wieder. Dort werden wir Zeuge, wie ein Zauberer im Dunkle-Künste-Outfit einige verheerende Kombos ausführt und es mittendrin sogar mit einem waschechten Troll aufnimmt.

Zu guter Letzt wird uns der Raum der Wünsche genauer vorgestellt. Dieser kann dank sogenannter Beschwörungen komplett individuell gestaltet werden. Selbst Pflanzentöpfe und Braustationen lassen sich anpassen. Der Webstuhl verleiht eurer Ausrüstung ab einem bestimmten Punkt im Spiel magische Fähigkeiten und sobald ihr Zugang zum Vivarium habt, lernt ihr zahlreiche magische Tierwesen wie den Niffler besser kennen.

Versüßt euch die Wartezeit auf dieses magische Abenteuer und schaut euch das neue Gameplay-Video zu Hogwarts Legacy an. Es wird großartig!

