Gewinnspiel – Wir verlosen zusammen mit Skybound Entertainment 1x Cuphead (Nintendo Switch)

In diesem klassischen Shoot-em-up-Actionspiel kannst du die Brüder Cuphead oder Mugman (im Einzelspieler- oder lokalen Koop-Modus) spielen, seltsame Welten besuchen und gewaltige Bosse bekämpfen, die den ganzen Bildschirm füllen. So holst du dir deine Seele vom Teufel selbst zurück!

Diese besondere Version enthält die unglaublich beliebte DLC-Erweiterung The Delicious Last Course, die Spielern eine Schar zusätzlicher Bosse, wunderbarer Waffen und Amulette bietet sowie den brandneuen spielbaren Charakter Ms. Chalice. Mit den entzückenden Extras, die die Künstler im Studio MDHR liebevoll hergestellt haben, hältst du damit die umfassendste Cuphead-Erfahrung in Händen – perfekt für langjährige Fans und neue Spieler!

© 2022 Skybound Entertainment / Studio MDHR / Studio MDHR Entertainment Inc.

Was gibt es zu gewinnen?

Cuphead jetzt auch als Retailversion für die Switch Wir verlosen zusammen mit Skybound Entertainment 1x die brandneue physische Version von Cuphead für euch. Gewinner:in 01: 1x Cuphead (Nintendo Switch) Cuphead Nintendo Switch Enthält die Erweiterung Delicious Last Course mit neuen Bossen und dem brandneuen Charakter Ms. Chalice

Erlebe klassische Shoot-’em-up-Action mit einem Freund im lokalen 2-Spieler-Koop-Modus

Enthält die exklusiven „Cuphead Funnies“-Comic-Sammelkarten, die wunderschön altmodische „Cuphead Club Membership“-Karte und ein handgemaltes Wendecover

Sechs Single-Strip-Comic-Sammelkarten, die das Team von Studio MDHR liebevoll beschriftet und illustriert hat. Die werden dich bestimmt aufheitern

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

Was muss ich für einen Gewinn tun?

1.) Du folgst uns bei Instagram und/oder auf Twitter.

2.) Beantwortet in den Kommentaren (unterhalb dieses Beitrages) folgende 2 Fragen:

Der Genre-König Welches Spiel ist deiner Meinung nach als Jump ’n’ Run das beste, was es bisher gegeben hat?



Die Teilnahmebedingungen

Für alle Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken. Alle Datenschutzhinweise für die Nutzung, Einbindung und Erhebung von Daten zum Thema Social-Media (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube) findest Du bei Cookies und Datenschutz.

Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail über den Gewinn informiert. Daher muss die angegebene E-Mail-Adresse bis zur Auslosung erreichbar sein, da der Gewinner ansonsten nicht benachrichtigt werden kann. Der Gewinn verfällt automatisch, sollte sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung über den Gewinn mit der Redaktion in Verbindung gesetzt haben. Diese Zeit beginnt unmittelbar mit der Zustellung der Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure der NAT-Redaktion (NAT-Games, NAT-Movies, Bis zur Glotze…, Controller-Helden etc.) und dessen Angehörigen ersten Grades sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2022. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Skybound Entertainment für die Bereitstellung der Preise.