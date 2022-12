After Us – Macher hinter Arise kündigen neues Adventure an

After Us ist ein kommendes Adventure-Spiel von Private Division und Piccolo Studio. Im Zuge der Game Awards 2022 wurde das mitreißende Spiel in einer zerstörten, posthumanen Welt angekündigt.

After Us entführt uns in eine dunkle Zukunft

Das Spiel zeigt uns, wie der Planet Erde zugrunde gerichtet wurde und wie die letzten Tiere ihrer Art ausstarben. Dabei übernehmen wir die Rolle von Gaia, dem Geist des Lebens. Sie kann hüpfen, klettern, schwimmen, rennen und gleiten wie in einem Jump and Run, um die tote Erde zu erkunden und sie vielleicht zu retten. In zehn Biomen gilt es, leuchtenden Pflanzen zu folgen, um zu erkennen, was passiert ist und wie Gaia die ausgerotteten Tiere wieder beleben kann.

Dabei trifft Gaia aber auch auf Gefahren in Form von maschinenartigen Wesen, die einen Kontrast zur Natur darstellen. All ihre Fähigkeiten müssen gezielt eingesetzt werden, um zu überleben und neues Leben zu erschaffen. Das malerische Spiel mit ernstem Unterton soll im Frühjahr 2023 erscheinen. Der Titel wird für die PlayStation 5, Xbox Series und den PC via Steam verfügbar sein. Der folgende Trailer bietet erste Einblicke in das kommende Adventure:

Quelle: Private Division via Pressemitteilung

Titelbild: © Private Division