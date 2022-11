Super Smash Bros. Melee – Apex-Turnierserie kehrt nach 6 Jahren Pause zurück

Die legendäre Apex-Reihe wird dieses Wochenende vom 18-20 November endlich fortgesetzt. Ein Smash-Fest der Ultimative. Gespielt werden alle bisherigen Teile: Smash 64, Melee, Brawl, Smash 4 und Ultimate. Hier sollte wirklich jeder Smash Bros.-Fan auf seine Kosten kommen. Besonders in Melee wird es heiß hergehen, da aktuell der Platz der Nummer 1 hart umkämpft ist und auch ein schillerndes Side-Event aus der Vergangenheit kehrt zurück…

Respect your Elders

Die berühmt-berüchtigte Salty Suite kehrt zurück, in der bereits in der Vergangenheit ordentlich Salz verteilt wurde bei denkwürdigen Matches wie Chillindude vs. Leffen oder Bizarro Flame vs. Eikelmann. Auch dieses Mal wird es wieder epische Konfrontationen geben. So zum Beispiel Hungrybox vs. iBDW. Bringt eure Stühle in Sicherheit und macht euch bereit für mächtige Pop-offs.



Auch Zain und Moky führen ihre Competition in einem Showmatch in der Salty Suite weiter. In einem Best of 5 mit Reversed Mains, sprich jeder spielt den Hauptcharakter vom Gegner. Der Gewinner darf einen Tweet über das Konto des Verlieres absetzen, was schon früher zu einigen unterhaltsamen Momenten geführt hat.

Die Salty Suite leitet natürlich nur den Start zum eigentlichen Event ein, bei dem eventuell für diese Saison geklärt werden könnte, wer die aktuelle Nummer 1 ist. Bisher hatte Zain mit einigen großen Siegen eine gute Chance auf das Siegerpodest. Doch auch sein ewiger Konkurrent Mango hat durch seinen kürzlichen Sieg bei Smash Summit 14 einen gerechtfertigen Anspruch auf den Thron.

Zeitplan:

Apex 2022 strotzt nur so von verschiedenen Events. Freitag Abend geht es erstmal los mit der Gruppenphase und am Abend gibt es ordentlich Hype bei der Salty Suite für einen gelungenen Start ins Event. Am zweiten Tag werden die Finals für Smash 64, Brawl und Smash 4 ausgetragen. Auch für das smashähnliche Multiverse wird es ein eigenes Bracket geben, dass ebenfalls am Samstag gestreamt wird.

Am Sonntag gibt es dann die große Entscheidung in Melee und Ultimate. Unbedingt reinschalten. Gestreamt wird das ganze Event auf Twitch beim Kanal von VGBootCamp. Einen genauen Streaming-Zeitplan findet ihr hier:

Viel Spaß beim Event!

