John Wick: Kapitel 4 – Reeves gegen Donnie Yen

Mr. für-immer-jung Keanu Reeves und Lionsgate präsentieren erste Bilder zu John Wick: Kapitel 4. Der stimmungsvolle Trailer zeigt nicht nur viele bereits aus vergangen Tagen bekannte Gesichter, nein ein paar neue Feinde und vielleicht sogar Freunde lassen sich auch erkennen. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wie schafft es der Super-Hitman John Wick die Hohe Kammer zu besiegen oder ihr zumindest zu entfliehen?

Der Ip Man trifft auf Neo in John Wick: Kapitel 4

In der Fortsetzung der John Wick Filme, John Wick: Kapitel 4, stehen neue und alte Probleme für den namensgebenden Protagonisten, gespielt von Keanu Reeves, parat. Der Kampf mit dem Hohen Rat ist immer noch nicht vorbei, doch der Trailer zeigt einen Ausweg. John Wick tritt in einem Duell gegen den neuen Widersacher, The Marquis de Gramont verkörpert durch Bill Skarsgård, an. Die Regeln lauten wie folgt. Wer die Nacht in Paris überlebt und am nächsten Tage zum vereinbarten Treffpunkt erscheint, gewinnt und nimmt den Platz im Hohen Rat ein. Jedoch muss sich Wick allen Söldnern, Killern und Schergen vom Marquis stellen, um das zu schaffen. Allen voran Caine, welcher durch den legendären Martial Arts Schauspieler Donnie Yen dargestellt wird. Der Trailer deutet auf ein Finale hin, indem John und Caine aufeinandertreffen und es zum großen Duell kommt.

Jede Möglichkeit auf ein Franchise wird ausgenutzt

Der nunmehr vierte Teil des Actionspektakels John Wick scheint nicht der Letzte zu werden. Zumindest wenn man Keanu Reeves und Regisseur Chad Stahelski glaubt. Während Reeves schon in vielen Interviews versprochen hat, solange die Rolle des Killers zu spielen, wie es nur möglich ist, ging Stahelsi einen Schritt weiter und wollte bereits den fünften Teil direkt nach John Wick: Kapitel 4 drehen. Aufgrund von terminlichen Problemen seitens Keanu Reeves kam das nicht so ganz zu Stande. Doch der Ableger Ballerina, mit Ana de Armas in der Hauptrolle, begann diesen November mit den Dreharbeiten und es sollen Auftritte von Keanu Reeves und sogar Ian McShane geplant sein. Was als kurzweiliges Action-Abenteuer im Neo-Noir Stil anfing, entwickelt sich immer weiter in Richtung echtes Franchise. Ob das so eine gute Idee ist, werden wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren sehen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: LEONINE Studios via Pressemeldung

Titelbild: © Lionsgate