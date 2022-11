The Game Awards 2022 – Reveal der Nominierten findet bald statt

Wir steuern mit Tempo auf das Jahresende zu und das bedeutet, dass “The Game Awards 2022” vor der Tür stehen. Die von Geoff Keighley gehostete Show kürt wie immer die besten Spiele des Jahres. Wer die Nominierten sind, wird schon bald bekannt gegeben.

Wer sind die Nominierten der “The Game Awards 2022”?

Bereits am kommenden Montag, den 14. November, wird es einiges zu verkünden geben. Da finden zwar noch nicht die Awards statt, jedoch aber die Bekanntgabe der Nominierungen der Spiele. In zahlreichen Kategorien werden Spiele bestimmt, die durch die Community, als auch die Fachjury zum besten Spiel der jeweiligen Klasse gewählt werden. Welche Spiele wählbar sein werden, erfahren wir am Montag um 18 Uhr deutscher Zeit. Dies gab Keighley via Twitter bekannt. Danach könnt ihr für eure Favoriten voten. Welche Titel dann auch ausgezeichnet werden, sehen wir am 8. Dezember.

Denn dann finden die Game Awards im Microsoft Theater in LA statt, was wir via Twitch, Youtube, Facebook oder Twitter live verfolgen dürfen. Insbesondere Elden Ring und God of War Ragnarök dürften sich in so manchen Kategorien ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Bis wir das allerdings wissen, vergeht noch ein wenig Zeit. Sobald die Nominierten bestimmt wurden, könnt ihr auf der offiziellen Website eure Stimme abgeben. Bereits jetzt könnt ihr jedoch schon die Jury einsehen.

Quelle: Geoff Keighley via Twitter