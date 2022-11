Avatar: The Way of the Water – Neuer Trailer zeigt fantastische Unterwasserwelt

Vor 13 Jahren brachte 20th Century Studios Mit Avatar: Aufbruch nach Pandora ein Meisterwerk auf die Leinwand und es erfolgte das Versprechen, ein zweiter Teil würde folgen. Mitte des Jahres dann der erste Blick und nun ein neuer Trailer. Mit Avatar: The Way of the Water steht uns ein atemberaubendes Unterwasserabenteuer bevor.

Inmitten Pandoras Herzen

Die Geschichte geht weiter. Wir haben es sehnsüchtig erwartet. Die Effekte in Avatar: Aufbruch nach Pandora waren schon damals ein wahrer Genuss für die Augen und in 3D fühlte man sich wie auf einem anderen Planeten.

Auf diesem geht es auch wieder los, denn die neue Story handelt von den weitreichenden Problemen, die die Familie Sully bewältigen muss. Jake, der ja eigentlich ein menschlicher Soldat war, erhielt den künstlichen Körper eines Na’vi, lernte auf Pandora Neytiri und ihr Volk kennen und verteidigte dieses gegen die gierige Menschheit. Er wurde ein Teil ihrer Welt und verliebte sich in die starke Na’vi. Nun hört man im Trailer etwas über Außenseiter, Verstoßene und vom Herzen Pandoras.

Avatar: The Way of The Water spielt ein Jahrzehnt nach den Ereignissen aus dem ersten Film. Durch James Camerons Regie und Jon Landaus Produktion verspricht der Film ein einzigartiges Spektakel zu werden. Die bunte, garantiert gefährliche Unterwasserwelt ist nur eines der vielen Dinge, die Avatar so besonders machen. Das moderne Pocahontas erhält auch wieder zahlreiche großartige Schauspieler zur Unterstützung. Unter Anderem: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet.

Ab dem 14. Dezember 2022 kommt der Film in die deutschen Kinos! Seid ihr bereit?

