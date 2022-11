Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im November 2022?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste, denn wie immer findet ihr hier einen Überblick über die Highlights im November auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem gibt es unten noch eine Lister der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix

Nachdem der Spuk um Halloween nun vorbei ist, stockt Netflix im November sein Repertoire an Dramen und Dokumentationen noch einmal gehörig auf. Mit dabei sind u.a. die fünfte Staffel von The Crown und die Dokumentation Capturing the Killer Nurse, welche die Verbrechen von Charles Cullen beschreibt, dessen Geschichte bereits seit letztem Monat in dem Film The Good Nurse auf Netflix zu sehen ist. Wer hingegen genug von Horror und True Crime hat, kann sich auf die ersten Weihnachtsfilme freuen, die Hardcore-Weihnachtsfans bereits einen Monat vor dem Fest in eine besinnliche Stimmung bringen.

Dramen

1. November

Young Royals – Staffel 2

4. November

Manifest – Staffel 4 Part 1

The Fabulous

Ẹlẹṣin Ọba: The King’s Horseman

9. November

The Crown – Staffel 5

11. November

Kal – Verlass mich nicht

16. November

Das Wunder

18. November

Élite – Staffel 6

23. November

Die Schwimmerinnen

Stundenplan

The Unbroken Voice

24. November

First Love

The Noel Diary

25. November

Blood & Water – Staffel 3

30. November

Ein Mann der Tat

Komödien

3. November

Blockbuster

10. November

Falling for Christmas

11. November

Monica, O My Darling

16. November

Neben der Spur

The Lost Lotteries

17. November

Dead to Me – Staffel 3

Christmas With You

23. November

El Guau

Action und Thriller

1. November

The Takeover

10. November

Verirrte Kugel 2

17. November

1899

18. November

Somebody

30. November

Mein Name ist Vendetta

Anime

4. November

Lookism

Fantasy

10. November

Warrior Nun – Staffel 2

Reality-TV

10. November

Liebe lügt nicht: Sardinien

15. November

Run for the Money

16. November

Mind Your Manners

30. November

Snack VS. Chef

Historienfilme

4. November

Enola Holmes 2

19. November

Under the Queen’s Umbrella

Horrorkomödie

23. November

Wednesday – Staffel 1

Animation

9. November

Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr

11. November

Der Drache meines Vaters

18. November

Inside Job – Teil 2

Kinder- und Familienfilme

8. November

Die Familie Claus 2

18. November

Schlummerland

23. November

Weihnachten auf der Mistelzweigfarm

Dokumentationen:

2. November

Killer Sally

4. November

Buying Beverly Hills

5. November

Orgasm Inc: The Story of OneTaste

9. November

FIFA Uncovered

10. November

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith

11. November

Um die Welt mit Zac Efron: Staffel 2: Australien

Capturing the Killer Nurse

Is That Black Enough for You?!?

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur

14. November

Stutz

16. November

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo

In ihren Händen

17. November

Pepsi, wo ist mein Jet?

Ich bin Vanessa Guillen

23. November

Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus

Blood, Sex & Royalty

25. November

Ghislaine Maxwell: Stinkreich

29. November

Ermordet: Tatort Texas Killing Fields

30. November

Take Your Pills: Xanax

Prime Video

Auch Amazons Prime Video verstärkt diesen Monat mit Kassenschlagern wie Split und Joker seine Streaming-Bibliothek. Doch auch die Komödien-Abteilung bekommt mit Neuzugängen wie der zweiten Staffel von Die Discounter und Die Beilight Saga: Breaking Wind – Bis(s) einer heult erneut Zuwachs.

Komödie

11. November

Die Discounter – Staffel 2

Mammals – Staffel 1

15. November

Fröhliche Weihnachten

Die Gebrüder Weihnachtsmann

18. November

The People We Hate at the Wedding

20. November

Golden Boy – Staffel 2

27. November

Together

30. November

Love Addicts – Staffel 1

Die Beilight Saga: Breaking Wind – Bis(s) einer heult

Romanze

2. November

Viele Grüße vom Weihnachtsmann

16. November

Liebe und andere Turbulenzen

18. November

Sachertorte

Kinder- und Familienfilme

3. November

Träume sind wie wilde Tiger

4. November

Lego Monkey Kid: Die Rache Der Spider Queen

7. November

TKKG

Drama

4. November

Der Liebhaber meines Mannes

20. November

Time for Me to Come Home for Christmas

28. November

I Am Zlatan

29. November

Embattled

Krimi

4. November

Overdose

Dokumentationen

1. November

Die Maus – Eine Zeitreise durch 50 Jahre mit der Maus – Staffel 1

4. November

The Sordid Tale of Fifa

23. November

Good Night Oppy

Action und Thriller

5. November

The Little Things

6. November

A Score to Settle

23. November

Split

26. November

No Sudden Move

Horror

10. November

Separation

20. November

Scary Stories to Tell in the Dark

28. November

Willy’s Wonderland

Comicverfilmung

20. November

Joker

Disney+

Auf Disney+ geht Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar mit dem Making of- zu She-Hulk im November in die nächste Runde. Zudem gedenkt der Streaming-Dienst der verstorbenen Queen Elisabeth II. mit den zwei Dokumentationen Queen Elizabeth II: Passing of the Crown und Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life. Für die kleineren und jung-gebliebenen Zuschauer könnte die neue Kurzfilm-Serie Zootopia+ etwas sein, in der Kurzgeschichten über einzelne Charakteren des Films erzählt werden.

Dokumentationen

3. November

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – The Making of She-Hulk

9. November

S.O.S. mit David Beckham

Angriff auf Pearl Harbor: Minute um Minute – Staffel 1

Chinas Geschichte von oben – Staffel 1

11. November

Haie im Bermudadreieck

Fire of Love

16. November

Ohne Limits mit Chris Hemsworth

18. November

Queen Elizabeth II: Passing of the Crown

Queen Elizabeth II: The Legacy, The Life

Micky: Die Geschichte einer Maus

30. November

Savage Kingdom – Staffel 1-4

Komödien

2. November

Reboot – Staffel 1

Family Guy – Staffel 20

4. Novemebr

Table 19 – Liebe ist fehl am Platz

18. November

Big Mamas Haus 2

Verwünscht nochmal

23. November

Ally McBeal – Staffel 1-5

Maggie – Staffel 1

Rescue Me – Staffel 1-6

Dramen

2. November

Der Bergdoktor – Staffel 14

Die Bergretter – Staffel 12

9. November

Candy: Tod in Texas – Staffel 1

16. November

The Good Doctor – Staffel 4

The Hot Zone: Tödliches Virus – Staffel 2

23. November

Reasonable Doubt – Staffel 1

Fantasy

30. November

Willow

Kinder- und Familienfilme

4. November

Petterson und Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt

9. November

Zootopia+

16. November

Santa Clause: Die Serie

18. November

Ein wunderbarer Herbst mit Micky Maus

24. November

Strange World

Thriller und Krimi

18. November

Das Urteil – Jeder ist käuflich

30. November

The Patient

Horror

25. November

Matriarch

Reality-TV

2. November

The D’Amelio Show – Staffel 2

9. November

Fix it! – Reparaturen am Limit – Staffel 1



The Montaners – Staffel 1

Musik

20. November

Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium (OT)

Biografie

16. November

Mike

Kinostarts

Kinofans können sich im November 2022 auf abwechslungsreiche Neustarts freuen. Neben dem neuen Kinder- und Familienfilm mit Michael “Bully” Herbig Hui Buh und das Hexenschloss, gibt es auch Neuigkeiten von Marvel: Black Panther 2: Wakanda Forever startet am 9. November in die Kinos! Außerdem kommt Ende des Monats Glass Onion: A Knives Out Mystery, die Fortsetzung von Knives Out – Mord ist Familiensache, auf die deutschen Kinoleinwände.



3. November

Hui Buh und das Hexenschloss (Kinder- & Familienfilm, Komödie)

Amsterdam (Drama, Krimi)

The Ambush (Action)

Wir sind dann wohl die Angehörigen (Drama)

The Devil’s Light (Horror, Thriller)

Tenor: Eine Stimme – Zwei Welten (Drama)

Wer gräbt den Bestatter ein? (Komödie)

9. November

Black Panther 2: Wakanda Forever (Action, Abenteuer, Comicverfilmung)

10. November

Crimes of the Future (Science Fiction, Horror)

Meinen Hass bekommt ihr nicht (Drama, Romanverfilmung)

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior (Komödie, Drama)

The Drover’s Wife – Die Legende von Molly Johnson (Western, Drama, Thriller)

17. November

The Middle Man – Ein Unglück kommt selten allein (Komödie, Drama)

The Magic Flute – Das Vermächtnis er Zauberflöte (Fantasy, Musik)

Bardo, die erfundene Chronic einer Handvoll Wahrheiten (Drama)

Ein Weihnachtsfest für Teddy (Kinder- & Familienfilm)

The Menu (Thriller, Horror, Komödie)

Einfach mal was Schönes (Komödie)

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song (Dokumentarfilm)

Inu-oh (Animation)

23. November

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Drama, Krimi, Komödie)

24. November

Bones and All (Drama, Horror, Romantik)

Zeiten des Umbruchs (Drama)

Nachtwald – Das Abenteuer beginnt (Kinder- & Familienfilm)

Wet Sand (Drama)

Emily (Thriller, Drama)

Shattered – Gefährliche Affäre (Thriller)

27. November

A Christmas Carol – A Ghost Story (Drama)