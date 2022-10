Podcast: Das große Finale zu “Die Ringe der Macht” | Bis zur Glotze (Folge 87)

Wie in der letzten Folge versprochen, haben sich Tobias und Julia erneut zusammengesetzt, um das Finale von Amazons Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ausführlich zu besprechen. Denn Kontroversen hat diese letzte Folge auf jeden Fall zu bieten. Vom Sauron-Reveal über die Ringe selbst bis hin zu Spekulationen zur zweiten Staffel, für die die Dreharbeiten ja sogar bereits begonnen haben, ist alles dabei.

Podcast zur letzten Folge von Die Ringe der Macht | Bis zur Glotze (Folge 87)

Timestamps

(00:00) Intro

(01:05) Würdiger Abschluss der Serie?

(02:40) Saruron? More like saumäßig enttäuscht

(12:00) Galadriel und die Elben-Lore

(19:15) Die Ringe

(38:20) Galadriel und Sauron – Power Couple des 2. Zeitalters?

(43:40) Wer ist der Stranger?

(56:50) Herr der Ringe und Der Hobbit in einem – Ein trauriger Versuch

(1:00:50) WO ZWERGE??!? (Julia ist enttäuscht)

(1:04:10) Der Song im Abspann – oder: Tobias kriegt Ohrenkrebs

(1:12:50) Prognose für die 2. Staffel

Würdiger Abschluss oder würgen und Abschuss?



Wer die letzte Folge zur Serie gehört oder in den letzten Wochen in irgendeiner Art und Weise zum Thema Herr der Ringe online war, der weiß, dass die Serie Ringe der Macht stark umstritten ist. Viele Ungereimtheiten, Abweichungen vom originalen Quellmaterial und Storylines, die aus der Luft gegriffen scheinen – die Liste der Dinge, die Die-Hard-Fans des Franchises zu bemängeln haben, ist lang. Und das zurecht. So waren die Hoffnungen an die letzte Folge der ersten Staffel eher gering. Und tatsächlich hebt sich das Staffelfinale nicht positiv hervor. Was genau passiert und wie Tolkien-Experte Tobias und absolute Laie Julia das Fantasy-Fest bewerten, was für Ideen und Hoffnungen sie für Staffel zwei haben, das hört ihr hier.

Moderation: Tobias Mehrwald

Redaktion der Sendung: Julia Dohm

