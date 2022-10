DCEU – Großes Beben in Hause Warner Bros.

Viele Neuigkeiten haben diese Woche Comic/Film Fans den Atem geraubt. Erst der neue Ant-Man Trailer und dann die Nachrichten über das DCEU. Nicht nur, dass der Mutterkonzern Warner Bros. Discovery endlich ihr Äquivalent zu Marvels Kevin Feige gefunden hat. Vor allem der Instagram Post und die nachfolgenden Interviews mit Henry Cavill bezüglich seiner Superman Rolle sorgten für Euphoria im geplagten DC-Filmhaus.

Begrüßt die neuen Chefs des DC-Extended-Universe

Seit einigen Wochen berichteten verschiedene Portale darüber, dass Warner Bros. und Chef David Zaslav einen neuen Kapitän für das sinkende DCEU-Schiff suchen. Tja, was ist besser als ein Kapitän? Natürlich, zwei Kapitäne. So oder so ähnlich haben sich das wohl die Warner Verantwortlichen gedacht. Das Ruder übernehmen James Gunn und Peter Safran. Beide sind vertraut mit den Comicbuch Verfilmungen. Gunn drehte die Neuauflage von Suicide Squad und war vorher schon für die erfolgreichen Guardians of the Galaxy verantwortlich. Peter Safran hingegen fing direkt mit DC an und drehte den ersten Aquaman Film mit Jason Mamoa. Scheinbar sind zumindest vorerst James Gunns Tage bei Marvel gezählt. Es war bekannt, dass er keine weiteren GotG Filme nach dem dritten Teil drehen würde, aber es muss Disney schmerzen ihn an Warner zu verlieren. Die Frage bleibt aber, ob die beiden es schaffen können mit Disney und Marvel zu konkurrieren.

Erst Black Adam und jetzt meldet sich Henry Cavill zu Wort

Achtung ab hier betreten wir Spoiler Territorium, was den neuen Black Adam Film angeht. Lesen auf eigene Gefahr! Also Henry Cavill ist derzeit in einem Cameo im neuen DC Superhelden Film zu sehen. Er meldete sich diesbezüglich aber auch nochmal auf Instagram selbst zu Wort und bestätigte die Gerüchte, dass er tatsächlich als der Man of Steel zurückkehren wird. Ein Feiertag für alle Nerds! Zwar sind seine Filme mit Superman Auftritten nicht ohne Kritik, die Fangemeinschaft vertritt trotzdem gemeinsam die Meinung, dass es niemand besseren als Henry Cavill für diese Rolle geben kann. In einem Interview berichtete der Schauspieler über seine Gefühle die letzten Jahre ausharren zu müssen und wie es jetzt wieder ist den roten Umhang für uns zu tragen. Wann ein neuer Superman Film kommen soll, dazu gibt es leider keine Informationen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Man of Steel Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon (Schauspieler)

Zack Snyder (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 12 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: TheWrap und Variety

Titelbild: Warner Bros. Discovery