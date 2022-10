The Witcher – CD Project kündigt ein Remake an

CD Project kündigte heute überraschend ein Remake zu The Witcher an, dem ersten Teil der erfolgreichen Rollenspiel-Reihe. Dies kündigte man via Twitter an und gab auch bereits erste Details zu dem Projekt bekannt.

Das erste The Witcher in neuem Glanz

Das polnische Studio CD Project RED kündigte via Twitter ein Remake zum ersten Spiels des Hexers an. Der Titel soll dabei auf dem neuesten Stand der Technik sein, denn man nutze hier die Möglichkeiten der Unreal Engine 5. Hier nutze man das Toolset, welches auch für gänzlich neue Titel des Studios im Einsatz ist. Das Spiel entsteht dabei ganz konkret bei Fool’s Theory. Der Publisher betont, dass dort bereits auch Leute beschäftigt sind, die bereits an den letzten Witcher-Games gewirkt haben.

Das Entwicklerstudio war in der Vergangenheit aber eher für Support-Tätigkeiten zuständig, darunter etwa bei Outriders, Divinity 2 oder Baldurs Gate 3. Ob die einem solchen Projekt gewachsen sind, wird sich zeigen. Allerdings befindet sich das Spiel in noch einem frühen Entwicklungsstadium, damit dürfte ein Release noch in weiterer Ferne liegen. Das Original erschien 2007, damit haben wir 15 Jahre nach Release nun die Ankündigung zum Remake. Mit einem Release sollten wir aber nicht vor 2024 rechnen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Angebot The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition - [PlayStation 4] Enthält die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood und Wine, die 50 Stunden zusätzliche Story sowie neue Funktionen und Regionen bieten und die erforschbare Welt um mehr als ein Drittel erweitern

Gewährt Zugang zu allen bisher veröffentlichten Zusatzinhalten des Spiels, einschließlich neuer Waffen, Rüstungen, Nebenquests, Spielmodi und neuen GWINT-Karten

Bietet zudem technische und optische Verbesserungen sowie eine neue Benutzeroberfläche, die anhand des Feedbacks von Mitgliedern der Witcher-Community komplett neu gestaltet wurde

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 18 Jahren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: CD Project RED via Twitter