Hunt: Showdown – Fürchte dich vor dem Sensenmann!

In Hunt: Showdown geht es bekanntlich im andauernden Zeitraffer Schlag auf Schlag. Kurz vor dem nächsten Halloween-Event haut Crytek wieder einen neuen DLC auf den Markt: Fear the Reaper – Fürchte dich vor dem Sensenmann! heißt es ab dem 25.10.2022 und mit dem neuen Inhalt gibt es mehr legendäre Skins für diverse Waffen und natürlich einen neuen Jäger. Hier findet ihr die Details zum downloadbaren Inhalt.

Claeg Grey – Der Schnitter ist The Reaper

Laut Lore ist das zumindest seine Berufsbezeichnung und macht ihn für den Bayou zum legendären Hunter. Das war nicht immer so. Vor der Tätigkeit in DeSalle war er ein ganz normaler Farmer, der jedoch allmählich und aus unerfindlichen Gründen Gedächtnislücken vorwies. Bei einem Ritt in die Stadt wachte er aus einer Art Dämmerschlaf auf, nachdem sein Pferd tot am Boden lag und seine Hände voller Blut waren. Er konnte sich den Umstand nicht erklären, vergaß sogar gelegentlich die Gesichter seiner Kinder und eines Tages tötete er in geistiger Abwesenheit sogar seinen Freund.

Ärzte wussten sich nicht zu helfen und die Bewohner sprachen von einem Dämon, der sich Claeg Greys Geist bemächtigte. Dieser Dämon wolle Opfer, um besänftigt zu werden und so beschloss der einstige Farmer in den Bayou zu gehen, um dort den Tod zu bringen. Damit er weiterhin seine Frau und Kinder erkennen und mit ihnen leben konnte. Als Reaper trägt er deshalb eine Maske und einen Umhang und dieses kosmetische Gut könnte ihm an tristen Orten oder auf Nachtkarten einige Vorteile verschaffen.

Silentium! Das ist die Specter 1882 Kompakt

Die Specter 1882 kompakt ist eine handliche Schrotflinte und im legendären Skin Silentium ein Geschenk von Emma Grey, Claegs Ehefrau. Sie schenkte ihm diese kraftvolle Waffe nach einem erfolgreichen Monat in der Jagd. Die Specter ist vielleicht nicht so beeindruckend wie eine Romero, hat dafür aber einen Doppellauf für 4 Schuss ohne nachzuladen. Sie kostet 164 HuntDollar und ist im neuen DLC enthalten. Voraussetzung für eine kontinuierliche Nutzung ist natürlich, dass ihr mit der klassischen Specter 1882 bereits genug Erfahrung gesammelt habt, damit ihr auch die Specter Kompakt nutzen könnt.

Memento Mori, die allseits beliebte Winfield M1876 Zentenarium

Die Winfield M1876 Zentenarium ist eine Waffe, die man erst lange nachdem man die Winfield M1873 ausgiebig genutzt hat, freischalten kann. Der Skin Memento Mori ist jedoch bei Kauf auf jeden Fall einmal im Arsenal verfügbar, selbst, wenn ihr die Zentenarium noch nicht erspielt habt. Der Name Memento Mori ist sicherlich vielen ein Begriff. “sich der Sterblichkeit bewusst sein” passt natürlich perfekt zu einem Spiel wie Hunt: Showdown, in dem man überlebt, um an einem anderen Tag zu sterben.

Die Sense – Eines Henkers würdiges Wurfbeil

Als Farmer ist einem die Sense nicht unbekannt, auch, wenn man sie dahingehend nicht als Tötungswerkzeug benutzt. In Claeg Greys Fall war sie es jedoch, denn er tötete in geistiger Umnachtung seinen Freund Jim Mathis damit. Ein trauriges Schicksal, schwor dieser Freund doch, ihm im geistigen Verfall beiseite zu stehen. Erst da verstand Grey, dass er wie die Bewohner sagte, viele Tode brauchte, um sich wieder erinnern zu können. Der Verlust seines Freundes sollte nicht umsonst gewesen sein.

Ihr könnt das DLC in eure Steam Wunschliste packen, damit ihr umgehend benachrichtigt werdet, sobald es verfügbar ist. In der Regel ist die nach deutscher Zeit ab 17 Uhr der Fall. Zudem sind derzeit ältere DLCs mit bis zu 35% Rabatt erhältlich. Ausgenommen ist hier The Penitent.

