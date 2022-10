Ludwig Smash Invitational Turnier: MrBeast rettet den Tag

Dieses Wochenende vom 21-23. Oktober findet das Ludwig Smash Invitational in Las Vegas statt. Über 30.000 $ sollte es hier jeweils für die Top-Spieler von Super Smash Bros. Melee und Ultimate zu gewinnen geben. Doch einer der Hauptsponsoren sprang kurz vor dem Event ab. In letzter Sekunde meldete sich der berühmte Youtuber und Millionär MrBeast als Ersatz-Sponsor, damit alle auf ihre Kosten kommen.

Das größte Smash Invitational aller Zeiten

Bei dem Ludwig Smash Invitational Turnier wurden jeweils die Top 24 von Melee und Ultimate eingeladen. Zusätzlich gibt es 8 Plätze für die sich Herausforderer heute am 21. Oktober beim “Last Chance Qualifier” qualifizieren können. Damit ist das Turnier zwar bei weitem nicht das Event mit den meisten Spielern, aber was die Dichte an Pro-Spielern angeht, quasi ungeschlagen.

Bei Super Smash Bros. Melee kann von den Top-Spielern nur Plup leider nicht teilnehmen, aber auch für ihn wurde mit Spark ein ordentlicher Ersatz gefunden. Es ist nicht das erste Mal, dass der berühmte Youtuber Ludwig ein Smash Bros. Turnier veranstaltet. Zu seinen Anfängen war er sehr dicht mit der Smash-Community verbunden und kommentiert selbst heute noch auf einigen Events.

Zum Glück, denn die Smash-Szene hat öfters mit Stolpersteinen zu kämpfen. Sei es Nintendo, die zur kompetitiven Szene alles andere als unterstützend eingestellt waren und sind, oder durch Covid – das Offline-Turniere lange Zeit unmöglich machte. Auch zu diesem Turnier gab es im Vorhinein eine Hiobsbotschaft, als ein wichtiger Sponsor kurzer Hand absprang.

Die Smash-Community hält zusammen

Ludwig kündigte an, dass Event auch trotz einem drohenden finanziellen Fiasko fortführen zu wollen. Doch es kam wie in einem Disneyfilm. In der schlimmsten Not kam ihm sein Youtuber-Freund MrBeast zur Hilfe, mit dem er früher auch schon einige Kollaborationen gestartet hatte.

Kampf um den ersten Platz

Nie war der erste Platz in Super Smash Bros. Melee so umkämpft wie heute. In der Vergangenheit haben oft einzelne Spieler (Ken, Armada, Hungrybox) oder kleinere Gruppen von Spielern (Mango, Zain) das Spiel dominiert. Aktuell gibt es mehrere Kandidaten, denen man den ersten Platz zusprechen könnte.

Die heißesten Anwärter sind IBDW, Zain, Mango und Hungrybox – doch auch Amsa hat uns im letzten großen Turnier gezeigt, dass er das Zeug hat, die Spitze zu erklimmen. Der Newcomer Jmook ist ein weiterer ernstzunehmender Gegner, bei dem es nach vielen 2t-Platzierungen auf großen Turnieren, nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis er selbst auf das oberste Siegertreppchen steigt.

Es wird also spannender denn je. Auch im Ultimate-Feld könnte es zu einigen überraschenden Wendungen kommen, da einer der Top-Favoriten (MkLeo) momentan mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Heute am 21. Oktober werden erstmal die Herausforderer unter sich ausmachen müssen, wer die letzten 8 Plätze für das morgige Turnier belegen darf.

Streamingplan:

Freitagabend, 21. Oktober:

23:00 – 2:00 Uhr: Last Chance Qualifier (Ultimate & Melee)

Samstagabend, 22. Oktober:

21:00 – 0:30 Uhr: Swiss Round Robin – Gruppe A (Ultimate & Melee)

0:30 – 4:00 Uhr: Swiss Round Robin – Gruppe B (Ultimate & Melee)

4:00 – 7:00 Uhr: Winner’s Round 1 – Top 16 (Ultimate & Melee)

Sonntagabend, 23. Oktober:

20:00 – 22:00 Uhr: Top 16 bis Top 8 (Ultimate & Melee)

22:00 – 1:00 Uhr: Top 8 (Ultimate)

1:30 – 5:30 Uhr: Top 8 (Melee)

Die Streams zu Super Smash Bros. Melee finden auf Ludwigs zwei Youtube Kanälen statt:

Ludwig1

Ludwig2

Smash Bros. Ultimate findet ihr auf diesen beiden Youtube Kanälen:

Alpharad

Mogul Moves

Viel Spaß bei diesem großartigen Event!

