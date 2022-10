Die Sims 4: Wüstenoasen-Set – Erschafft eure eigene Inselzuflucht

Mit dem Set Die Sims 4: Wüstenoasen-Set erwarten euch neue Gegenstände, mit denen ihr euer eigenes Inselparadies aufhübschen könnt! Wir zeigen die neuen Möbel und sagen euch, ob sich das Set für euch lohnt.

Die Sims4: Wüstenoasen-Set bietet neue Möbel in gedeckten Farben

Als treuer Simmer kann man sich ja kaum vor neuen Sets und den zahlreichen Möglichkeiten retten, die einem von Electronic Arts geboten werden. Ob ihr nun eine Landhaus Küche einrichten wollt, oder ein paar Staubsauger zur Deko platzieren möchtet, das passende Set ist da. Das Wüstenoasen-Set bietet euch nun 27 neue Optionen im Bau- und Kaufmodus. Wie der Name unschwer erkennen lässt, sind diese vom Stil der Wüste inspiriert.

Die Möbel sind in ihren Grundfarben in sehr unauffälligen Tönen gehalten und fügen sich gut am Strand oder eben in die Wüste ein. Gerade in den Nachbarschaften Sulani und Oasis Springs könnt ihr damit eure kleine Oase für eure Sims schaffen. Jedes Möbelstück hat außerdem verschiedene Farbkombinationen und kann so auch in Räumen mit anderen Stilen untergebracht werden.

Lohnt sich das Wüstenoasen-Set?

Das kommt ganz darauf an, ob ihr begeisterte Häuserbauer seid oder nicht. Falls ihr ohnehin keine große Lust habt Häuser einzurichten und lieber auf vorgefertigte Optionen zurückgreift, ist das Die Sims 4: Wüstenoasen-Set wirklich nichts für euch. Wenn ihr aber gerne baut und einrichtet und das vielleicht sogar in Sulani oder Oasis Springs, dann könnte das Set euer Arsenal an Möbeln gut erweitern.

Wie jedes andere Die Sims 4 Pack, kostet auch das Wüstenoasen-Set rund 5 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Preis für 25 Objekte und zwei Optionen für Wand und Boden gerechtfertigt ist. Allerdings bietet es im Vergleich zu anderen Sets deutlich mehr. Das erwähnte Staubsauger Set hat nämlich nur klägliche fünf Objekte im Angebot. Wohlgemerkt beim selben Preis. Ob ihr euch das Set besorgt hängt also wirklich von eurer Liebe zu Sims 4 ab und eurer Begeisterung fürs Einrichten.

