No More Heroes 3 – jetzt auch für Xbox, Playstation und PC

No More Heroes 3 wurde bereits am 27. August 2021 für die Nintendo Switch veröffentlicht. Ein Jahr später ist das Action-Adventure-Hack-and-Slash-Videospiel auch endlich für die Xbox, Playstation und für den PC verfügbar. Es ist der vierte Teil der No More Heroes-Reihe und der dritte Hauptteil der Reihe.

Travis Touchdown ist wieder in No More Heroes 3 am Start

Die Story ist recht simpel, aber dennoch sehr knackig. Elf Jahre nach den Ereignissen von No More Heroes 2: Desperate Struggle kehrt der Assassine Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück. Diesmal muss er die Welt vor einer mächtigen Alien Invasion abwehren, die vom galaktischen Prinzen FU angeführt wird. Zu allem Überfluss haben sich auch noch zehn seiner Soldaten als Superhelden ausgegeben. Tonnenweise Action, freche Sprüche und lässige Soundtracks lockern das Ganze noch weiter auf.

Viele blutige Gemetzel

Natürlich steht hier das Gameplay im Vordergrund und dieses kann sich auf jeden Fall sehen lassen. In der Third-Person-Perspektive erklimmt ihr als Travis Touchdown die Spitze der galaktischen Superhelden Rangliste. Mit eurem Katana schlitzt ihr euch durch Horden von Gegnern, performt verschiedene Combos und stärkt euch mit Power-Up’s. Ein erfolgreiches Ausweichen im richtigen Moment wird mit einem sogenannten “Perfect Dodge” belohnt, durch den Gegner in Zeitlupe versetzt werden. Diese Mechanik wurde auch schon in einigen anderen Spielen verwendet. Wer also schon ein paar Hack-and-Slash-Spiele gezockt hat, wird sich hier schnell zurecht finden.

Neben der Hauptgeschichte könnt ihr auch in der Open World Nebenquests wie z.B. Teilzeitjob-Minispiele oder Verteidigungsmissionen annehmen. Zwischen den fünf Inseln könnt ihr mit dem neuen Motorrad “Demzamtiger” hin- und herreisen. Um im Spiel voran zu kommen, müsst ihr durch Missionen verdientes Geld eintauschen, um einen einzigartigen Boss-Kampf zu starten. Für einen ersten Vorgeschmack könnt ihr euch hier noch den Launch-Trailer anschauen.

No More Heroes III Steigere Deine Galaktische Legende Nach klassischer „No More Heroes“-Art bietet die Galaktische Superhelden-Rangliste unfassbare Bosskämpfe, jeder davon sprudelnd voll mit Persönlichkeit. Schwing dich höher und höher in der Rangliste und beweise, dass du der Böseste im Universum bist.

Alter Hund, Neue Tricks Travis ist vielleicht einen schlechten Tag von einer Midlife-Crisis entfernt, doch das hält ihn nicht davon ab, mächtige Arschtritte zu verpassen. Ob Laserkatana-Boss oder Wrestling-Genie, Travis kann es alles. Bringe Gewalt zu neuen Höhen mit dem anpassbaren Death Glove und bestrafe alle tödlichen Eindringlinge, die dir im Gefecht im Weg stehen.

Superheldenhafte Nebengeschäfte Aliens zu bekämpfen, ist nicht günstig. Erkunde Santa Destroy auf Travis’ Demzamtiger-Motorrad auf der Suche nach Nebenjobs, alles von Küstenwache-Missionen bis zur Toilettenreinigung, um danach die einzigartigen Gegenden rund um Santa Destroy aufzusuchen, wie zum Beispiel Neo Brazil und Thunderdome, um noch mehr Kohle zu verdienen.

Kühner, Böser und Besser als Je Zuvor Dank schärferen Grafiken hat No More Heroes 3 niemals besser ausgesehen. Füge verbesserte Ladezeiten und bessere Reaktionsfähigkeit hinzu und du erlebst spektakuläre Ultra-Gewalt in Blitzesschnelle.

Quelle: XSEED Games via Twitter

Titelbild: © Grasshopper Manufacture