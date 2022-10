Creed III: Rocky’s Legacy – Erstmalig ohne Stallone

Die größte Boxgeschichte der Kinolandschaft geht in die nächste Runde. Der dritte Film im Rocky Franchise Creed III: Rocky’s Legacy überlässt Michael B. Jordan nicht nur die Hauptrolle, sondern auch das Steuerruder. Erstmals ohne Schöpfer und Titelträger Sylvester Stallone alias Rocky Balboa werden Boxfans das Kinospektakel erleben müssen. Die modernere Ausrichtung der Creed Filme gepaart mit dem unnachgiebigen Rocky Geist, sollte für den Erfolg sorgen.

Creed III: Rocky’s Legacy nutzt den filmischen Zeitsprung

Viel ist geschehen seit dem letzten Creed Film, indem Adonis Creed über Viktor Drago, Ivan Dragos Sohn, triumphierte. Nach fünf Jahren an der Spitze der Boxwelt ist aus Donnie nicht nur einer der besten Boxer aller Zeiten geworden. Die Gründung einer Familie und die Leitung des eigenen Boxstudios veränderte den jungen wilden Athleten und die Zukunft schien in glücklichere Bahnen zu verlaufen. Doch das änderte sich als Donnies Kindheitsfreund Damian Anderson aus dem nichts auftauchte. Er saß die letzten Jahre im Gefängnis, ist nun freigekommen und möchte mit Hilfe des Boxrings ein neues Leben aufbauen. Donnie möchte seinem ehemals besten Freund natürlich helfen und lädt ihn in sein Studio ein. Von da an beginnt das unvermeidliche Chaos. Damian ist aufbrausend und will das Leben, das Creed führt. Adonis Creed bleibt nichts anderes übrig als gegen seinen besten Freund in den Ring zu steigen.

Sylvester Stallone übernimmt nur eine Produzenten Rolle

Im dritten Teil der Creed Saga des nunmehr neun Filme umspannenden Rocky Franchise gibt Michael B. Jordan sein Debüt als Regisseur. Unterstützung erfährt er durch Zach Baylin, Ryan und Keenan Coogler. Bekannte und freundliche Gesichter, da sie unteranderem auch schon an den vorherigen Creed Teilen mitwirkten und bereits in Marvels Black Panther Filmen zusammen mit Jordan arbeiteten. Wie schon erwähnt ist Sylvester Stallone nur noch durch sein Produktionsunternehmen Balboa Productions vertreten. Auch neuerdings bekannt aus dem Marvel Franchise wird Jonathan Majors die Rolle von Damian Anderson übernehmen. Der Schauspieler des möglicherweise neuen Feindes der Avengers, Kang der Eroberer, hat sich dementsprechend ins Zeug gelegt und einen mehr als nur durchtrainierten Körper erlangt. Creed III: Rocky’s Legacy erscheint am 03. März 2023 in den Kinos.

Quelle: Warner Bros. via YouTube

Titelbild: Warner Bros. Studios