Podcast: Google Stadia ist tot und Sony vs. Microsoft eskaliert | Bis zur Glotze (Folge 85)

Auch wenn wir irgendwie damit gerechnet haben, aber in diesem Podcast sprechen wir über das Ende von Stadia. Das Gaming-Konzept von Google sollte der große Wurf werden. Doch nun zieht Google die Reißleine, Stadia wird eingestellt. Darüber hinaus eskaliert der Konsolenkampf zwischen Sony und Microsoft. Nun schaltet sich auch noch der CEO von Microsoft ein und verspricht einen Konkurrenzkampf. Diese und viele weitere Themen besprechen wir in Folge 85!

Podcast zum Tod von Google Stadia und dem neuen Iron Man Spiel | Bis zur Glotze – Folge 85

Timestamps

00:00 – Intro

01:18 – Was wir zuletzt gespielt haben – Ann-Kathrin

08:21 – Was wir zuletzt gespielt haben – Tobias

20:22 – Was wir zuletzt gespielt haben – Christian

33:15 – Der Overwatch 2 Fail-Launch

37:10 – Update zum GTA 6 Leak

41:02 – Google Stadia wird eingestellt

46:36 – Microsoft vs. Sony

55:28 – Neues Iron Man Game von EA

58:47 – Horizon: Zero Dawn bekommt Remaster

Google gibt Stadia auf

Das Konzept hinter Google Stadia war eigentlich gar nicht verkehrt. Dennoch wurde nun das Ende der Streaming-Plattform verkündet. Während der Xbox Game Pass im gleichen Zeitraum stetig gewachsen ist, konnte Stadia nur wenige Fans für sich gewinnen. Sehr kurzfristig erfuhren erst die Mitarbeiter davon, Partnerentwickler wurden komplett im Dunkeln gelassen. Wir sprechen über den unrühmlichen Abgang.

Darüber hinaus reden wir über den Kampf zwischen Sony und Microsoft. Sony will mit allen Mitteln den Kauf von Activision Blizzard verhindern, den Microsoft anvisiert. Doch damit scheint das Unternehmen schlafende Hunde zu wecken und es kommt mehr und mehr zu einer Schlammschlacht, in die sich jetzt auch noch der Microsoft CEO mit kämpferischen Worten einmischt. Darüber sprechen wir über das neue Spiel zu Iron Man, welches bei EA Motive in der Mache ist. Zudem verlieren wir auch ein paar Sätze zum kommenden Remaster von Horizon: Zero Dawn. Diese und noch weitere Themen besprechen wir in Ausgabe 85 unseres Podcasts. Viel Spaß!

Moderation: Christian Koitka

Redaktion der Sendung: Tobias Mehrwald, Ann-Kathrin Günther

