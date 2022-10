Black Adam – Kommt ein MCU & DCEU Crossover?

Demnächst startet Black Adam in den Kinos und soll neuen Schwung in Warners Vorhaben bringen, Marvel und Disney zu ärgern. Bisher hat das von der Franchise Perspektive aus noch nicht optimal funktioniert. Aber mit einem so erfolgreichen Schauspieler wie Dwayne “The Rock” Johnson möchte sich das DCEU neu aufstellen und alte Probleme begraben. Für die Zukunft der Planung hat der liebe Dwayne Johnson auch ein paar Ideen.

Sorgt Black Adam für der x-te DCEU Revival?

Bei Warner und ihrem Superhelden-Kino-Franchise geht es drunter und drüber. Nach jahrelangen Filmen, die nicht an Disneys Marvel-Kino-Kosmos rankamen, der Fusion mit Discovery und den dadurch entstanden Einsparungsmaßnahmen, ist auch der große The Flash Film aufgrund von verbrecherischen und gemeingefährlichen Tätigkeiten des*der Hauptdarsteller*in, Ezra Miller, in großer Gefahr. Wer kann alles wieder auf Spur bringen? Natürlich niemand geringeres als Dwayne “The Rock” Johnson. Als der Anti-Held Black Adam verbindet der vielleicht muskulöseste Schauspieler unserer Zeit nicht nur ein wenig die Macht von Helden wie Superman, sondern auch eine gewisse dunkle Seite, die möglicherweise das Beste an den DC-Filmen war. Dazu tauchen noch viele weitere DC-Helden auf, beispielsweise Doctor Fate, Atom Smasher und Hawkman. Ob dieser Ansatz, schon wieder so viele Comicfigur in einen Film zu schmeißen, klappt, sehen wir ab der Kalenderwoche 42.

Warner Bros. sucht ihren Kevin Feige für das DC-Franchise

Währenddessen erklärte Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav, dass die Suche nach einer Person wie Kevin Feige auf Hochtouren läuft. Für viele ist Herr Feige der Grund, wie die erzählerische Struktur und der Erfolg des Marvel Cinematic Universe überhaupt erst entstehen konnten. In einem Interview wurde Dwayne Johnson gefragt, ob er sich nicht vorstellen konnte, diese Position zu besetzen. Der ehemalige Wrestler und jetzt bestbezahlte Schauspieler gab zu, dass er wahrscheinlich eher die Rolle eines Beraters einnehmen würde. Für ihn sei alles mit dem DCEU möglich. Schon als Kind war er großer Fan der DC-Comicbücher und glaubt an die Figuren und Geschichten. Dazu denkt er auch noch, dass in unseren Zeiten sogar ein Franchise übergreifendes Marvel-DC-Crossover im Kino möglich wäre. Sowas gab es auch schon in den Comics, warum dann nicht im Kinosaal?

