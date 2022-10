CoD: Modern Warfare 2 – Story Recap: Was bisher geschah

Mit CoD: Modern Warfare 2 erscheint nun der ersehnte Nachfolger zum 2019 veröffentlichten Reboot der Modern-Warfare-Reihe. Neben gewohnt furiosen Multiplayer-Gefechten bot das Spiel zudem eine Kampagne, die zwar neu war, aber auch Elemente aus dem ersten MW von 2007 enthielt. Bevor wir uns auf MW2 stürzen, wollen wir aber noch mal einen Blick auf die Geschichte des Vorgängers werfen, damit ihr nahtlos in den neuen Teil einsteigen könnt. Los geht’s!

Ein neuer Konflikt

Der Reboot erzählte eine neue Geschichte, Charaktere wie Cpt. Price oder Gaz kennt man aber bereits aus der Vergangenheit und werden etwas neu interpretiert. In Modern Warfare dreht sich alles um einen Konflikt in Urzikstan, einem fiktiven Land, in dem sich bürgerkriegsartige Zustände befinden. Eine Terrorgruppe sorgt für Schrecken, indem sie bis nach Europa hinaus Terroranschläge verüben und sogar Zugang zu chemischen Waffen erlangt haben. Angeführt wird diese Gruppierung von “Wolf”, doch wer sich hinter diesem Namen verbirgt, weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Zusätzlich operiert auch Russland in Urzikstan, wodurch sich erst die terroristische Organisation in Urzikstan gebildet hat. Amerikanische und britische Spezialeinheiten sollen dem Ganzen auf den Grund gehen und Jagd auf die Terrorgruppe Al-Qatala machen. “Alex” und weitere US Marines werden jedoch zunächst nach Verdansk in Russland geschickt. Dort soll der General Roman Barkov angeblich den Transport von Chemiewaffen nach Urzikstan befehligen. Die US-Einheiten sollen dem nachgehen. Jedoch vergeblich. Unbekannte entkommen mit den Chemiewaffen und töten dazu noch zahlreiche Marines.

Ein Fall für Cpt. Price

Was nun? Cpt. Price wird benachrichtigt, bei dem Fall zu unterstützen. Denn es wird vermutet, dass sich das gestohlene Gas nun in UK befindet, wo es zu einem öffentlichen Angriff kommen soll. Ein Fall für das SAS. Sergeant Kyle Garrick findet tatsächlich sogar einen verdächtigen weißen Van, doch die anschließende Detonation der Bombe in London kann er nicht verhindern. Auch eine anschließende Geiselnahme läuft alles andere als rosig. Price und Garrick sind ebenfalls einen Tick zu spät. In Urzikstan geht “Alex” derweil den Spuren der chemischen Waffen nach. Dort trifft er auf Farah Karim, einer Kontaktperson von Price. Diese führt eine Gruppe von Widerstandskämpfern und setzt sich für eine friedliche Zukunft des Landes ein.

Ihr Dorf wurde vor zwanzig Jahren von Russen mit Chlorgas angegriffen und ihr gelang es beinahe zusammen mit ihrem Bruder Hadir zu fliehen. Denn Barkov hinderte das noch junge Geschwisterpaar und hielt sie danach über zehn Jahre in Gefangenschaft. Dort befreite der noch junge Captain Price die beiden dann aber. Somit kennen sich Price, Farah und Hadir schon sehr lange. Nach dem Ausflug in die Vergangenheit gehen “Alex”, Farah und Hadir einen Deal ein. Die Geschwister und die Rebellen helfen bei der Suche nach den russischen Waffen, im Gegenzug hilft “Alex” bei der Rückeroberung einer von Barkov besetzten Stadt.

Kurze Gefangenschaft

Mithilfe der US-Army gelingt der Feldzug auch, derweil gehen Garrick und Price aber noch dem verübten Anschlag in London nach und infiltrieren in einer absoluten Highlight-Mission mit dem Bravo-6-Team ein Safehouse, um die Drahtzieher des Anschlags ausfindig machen zu können. Dort entdecken sie einen Laptop, der Hinweise über den Aufenthaltsort von “Der Wolf” enthält, dem Anführer von Al-Qatala. Alex und Sergeant Griggs gehen der Spur direkt nach und finden den “Wolf” tatsächlich in einem Krankenhaus in Urzikstan und nehmen ihn fest. Doch die Gefangenschaft wärt nicht lange.

Jamar “The Butcher” Rahar gelingt es in den amerikanischen Stützpunkt einzudringen, wo der “Wolf” kurzerhand befreit wird. Farah und Hadir wissen jedoch, dass es nur eine Straße gibt, auf der die Terroristen fliehen können und planen einen Hinterhalt. Doch Barkov taucht dort ebenfalls auf und es kommt zu einem Gasangriff, bei dem Alex von Hadir zurückgelassen wird, der sich als Verräter entpuppt. Kurz darauf finden die Soldaten plötzlich im Untergrund den “Wolf”, gefesselt und mit Sprengstoff verkabelt. Er wird erschossen und der Sprengstoff entschärft. Das Team stochert im Dunkeln.

Der letzte Kampf

Cpt. Price kennt aber jemanden. Nikolai. Ein Mann, auf den er sich verlassen kann. Mit seiner Hilfe gelingt es “The Butcher” festzunehmen. Der will natürlich keine Infos rausrücken über den Aufenthaltsort von Hadir und den weiteren Plänen von Al-Qatala. Als Druckmittel benutzen Nikolai und Price seine Familie. Mit Erfolg! Der Terrorist verrät den Standort von Hadir. Dieser stöberte ein bisschen bei Barkov herum und fand dabei den Standort von seiner Einrichtung. Hadir wurde gefangen genommen, die Soldaten gab ihm jedoch ihr Wort, dass sie Barkov’s Einrichtung zusammen mit Farah einnehmen werden.

Price, Garrick, Farah und “Alex” machen sich daraufhin auf den Weg nach West-Georgien, wo sich die besagte Einrichtung befinden soll. Dort angekommen, muss sich das Team schwer bewaffneter Infanterie stellen. Der Sprengsatz, den das Team für die Zerstörung der Einrichtung mit sich trägt, wird dabei beschädigt. Dadurch muss sich einer opfern, um die Sprengladung vor Ort detonieren zu lassen. “Alex” beschließt diese Aufgabe zu übernehmen, während Price und Garrick sich durch Horden von Gegner schlagen, um die Sprengladung entsprechend platzieren zu können.

Märtyrer

Währenddessen schleicht sich Barkov auf einen fliehenden Helikopter. Farah jedoch kann sich ebenfalls auf den Heli schmuggeln und kann Barkov in einem intensiven Kampf bezwingen. “Alex” gelingt dabei die Detonation und die Einrichtung wird zerstört. Der Kampf ist gewonnen. In einer Endsequenz wird dann ein bisschen auf Modern Warfare 2 aufmerksam gemacht. Price wollte nämlich eine neue Task-Force einführen und in der besagten Sequenz wird ihm das neue Team vorgestellt. Denn es bahnt sich mit Victor Zakhaev eine neue Gefahr an, der Barkovs Platz einnehmen will.

Ihm wird dafür der bereits eingeführte Garrick angeboten, der den Spitznamen Gaz erhält. Auch ein gewisser John “Soap” McTavish, der wohl ganz gut mit Scharfschützengewehren umgehen kann, gehört zur neuen Truppe. Mit Simon Riley wird ein weiteres Mitglied vorgestellt, seine Akte enthält allerdings kein Bild und so bleibt seine Identität verborgen. Die neue Truppe nennt sich: 141. Anschließend tauchen jedoch bereits Berichte auf, dass Al-Qatala Russland attackiert. Ein neuer Anführer soll sich hier bereits etabliert haben. Zusammen mit dem russischen Sergeant Kamarov bereiten sich Price, Nikolai und Team 141 auf die neue Bedrohung vor.

Ein Ausblick auf CoD: Modern Warfare 2

An der Stelle endet aber dann auch die Geschichte vom 2019 veröffentlichten Modern Warfare. Abseits des “Hurra-Patriotismus” finden sich also noch viele inhaltliche Parallelen zum mittlerweile alt gewordenen Original. Mittlerweile haben wir ja auch vom kommenden MW2 viele Infos und auch Fan-Liebling Ghost ist mit an Board. In welche Richtung die kommende Geschichte gehen wird, welche bekannten Charaktere oder Szenen wir sehen werden und welche Wendungen es darüber hinaus gibt, das werden wir am 28. Oktober erfahren. Dann erscheint CoD: Modern Warfare 2 für PC, PS5, PS4, Xbox Series S/X und Xbox One. Wir dürfen gespannt sein, wie gut das kommende Call of Duty unterm Strich abschneidet.

