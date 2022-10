Community – #SixSeasonsAndAMovie wird wahr

Wer hätte es für möglich gehalten. Was anfangs nur als eine Form von Running Gag hin und wieder in der Serie Community Verwendung fand, wird jetzt Realität. Ein ergänzender Film zu den brillant witzigen sechs Staffeln des Ur-Werks von Serien Schöpfer Dan Harmon. Viele Informationen gibt es zum Film noch nicht. Aber wir haben zumindest ein bisschen für euch angesammelt.

Die Achterbahnfahrt names Community

Kaum eine TV-Serie hat so viel durchmachen müssen wie Community. Die ersten drei Staffeln liefen noch rosig und der Originale TV-Sender von NBC wirkte zufrieden. Doch dann wurde Dan Harmon gekündigt und NBC versuchte ihr Glück mit einer neuen frischen vierten Staffel. Nicht nur kam diese Staffel etwas schlechter bei Zuschauer*innen an, in den darauffolgenden Staffeln bekam sie sogar zusätzlich den Namen “Das Gasleck-Jahr”. Wenn Community etwas konnte, dann Meta sein und immer wieder Referenzen auf Pop-Kultur und die eigene Lore finden. Doch auch mit Dan Harmon und einer fünften Staffel, bekam das Greendale Community College den Stiefel. Die finale sechste Staffel produzierte man am Ende mit der Hilfe von Yahoo. Der Slogan SixSeasonsAndAMovie blieb bis zum Ende bestehen und jetzt haben sich Sony und ausgerechnet Peacock darauf geneigt, gemeinsam den Film zu produzieren.

Am Greendale College ist immer jeder willkommen

So wie in der Serie das College nicht nur für jeden offen stand und gefühlt auch niemanden gehen lassen wollte, kommen wir Fans bald endlich wieder in den Genuss altbekannter Gesichter. Die Frage, die sich stellt, ist jedoch welche Gesichter eigentlich? Leitung der Produktion übernimmt niemand geringeres als Dan Harmon. Schön, dass das Genie hinter Ricky und Morty dafür zurückkehrt. Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash und Ken Jeong übernehmen alle ihre alten Rollen. Demnach stehen die Schauspieler*in zur Verfügung, die in den letzten Jahren immer wieder in Videos, Podcast und Interviews Anekdoten und Geheimnisse über die Produktion von Community erzählten. Wann wir in Deutschland den Film schauen dürfen, steht noch nicht fest. Das Meiste vom Streaming Anbieter Peacock wird in Deutschland von Sky vertrieben. Wie es dann um die Rechte unserer Lieblingsspanisch-Lerngruppe steht, bleibt offen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Variety

Titelbild: Sony Pictures Television