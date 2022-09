Square Enix – Voice of Cards: The Beasts of Burden jetzt verfügbar

Seit dem 13.09.22 ist das RPG Voice of Cards: The Beasts of Burden sowohl für Steam, als auch für die Playstation 4 und die Nintendo Switch zum Kauf erhältlich. Der Release Preis beläuft sich bei allen drei Plattformen auf 29,99 €.

Die Voice of Cards Reihe ist mehr als nur ein gewöhnliches RPG

Wie der Name schon vermuten lässt, wird in Voice of Cards die gesamte Welt, einschließlich der Charaktere und Dialoge, als Karten gezeigt. Dabei bewegt ihr euch mit eurer Spielfigur durch die Karte und könnt damit die Welt erkunden. Die Kämpfe erinnern einen an bereits bekannte CCG wie z.B. Hearthstone, jedoch gibt es ein paar signifikante Unterschiede. Eure Vasallen haben eine eine bestimmte Menge an Lebenspunkten und der Schaden wird durch die Differenz von Angriffs- und Verteidungswert zugefügt. Natürlich gibt es auch hier Fähigkeitskarten, die dem Gegner Schaden zufügen, euch heilen können oder andere Effekte haben.

Typisch für ein RPG könnte ihr auch durch Kämpfe euer Level erhöhen, Gold verdienen und eure Sammlung erweitern.

Nehmt Rache an Monstern

Die Story handelt von einem Mädchen, welche sich Rache an den Monstern geschworen hat, nachdem sie ihre Heimat zerstört haben. Dabei verbündet sie sich mit einem geheimnisvollen Jungen und die beiden stürzen sich gemeinsam ins Abenteuer. Sowohl der bezaubernde Zeichenstil, als auch die passende Musik und das interessante Gameplay sorgen für ein vollständiges und spannendes Spielerlebnis.

Hierbei ist noch wichtig zu erwähnen, dass ihr die beiden Vorgänger The Isle Dragon Roars und The Forsaken Maiden nicht gespielt haben müsst, um die Story von The Beasts of Burden verstehen und genießen zu können.

Falls ihr euch noch nicht entscheiden konntet, ob ihr dem Spiel eine Chance geben wollt, dann kann euch vielleicht noch der umwerfend gute Ankündigungstrailer überzeugen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

PlayStation Store Guthaben 15 EUR | PSN Deutsches Konto | PS5/PS4 Download Code Nur gültig und funktionsfähig mit einem deutschen PlayStation Network (PSN) Konto

Einfache und schnelle Alternative um Ihr PSN Konto ohne Kreditkarte mit Guthaben aufzuladen

Immer das perfekte Geschenk - PSN Guthaben kann ohne eigenes PSN Konto gekauft und verschenkt werden. Lassen Sie Ihre Liebsten selbst entscheiden, was sie damit kaufen möchten.

Kauf und einlösen innerhalb von wenigen Minuten - nach dem Kaufabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Download Code und detailierten Informationen zum Einlösen des Codes

Nutzen Sie PSN Guthaben um exklusive Angebote im PSN Store zu kaufen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Square Enix via Twitter

Titelbild: © Square Enix