Glass Onion: A Knives out Mystery – Benoit Blanc in Griechenland

Hercule Poirot nimm dich in Acht, ein neuer Super-Detektiv könnte dir das Kino-Rampenlicht stehlen. In Glass Onion: A Knives out Mystery tritt Daniel Craig erneut als Benoit Blanc auf. In der Fortsetzung zu Knives Out – Mord ist Familiensache verschlägt es den Meister seines Faches nach Griechenland. Und wie immer gibt es einen Mord aufzuklären. Könnte dieses Sequel das ausbessern, was Tod auf dem Nil nicht konnte?

Netflix Einkauf von Glass Onion: A Knives out Mystery könnte sich auszahlen

Nach dem unglaublichen Erfolg von Knives Out – Mord ist Familiensache begann Regisseur Rian Johnson fast augenblicklich mit der Arbeit an der Fortsetzung. Schnell entbrannte sich ein wahrer Bieterstreit, da viele Studios und Streaming Anbieter sich die Rechte an nicht nur der einen Fortsetzung, sondern auch an anderen möglichen Sequels sichern wollten. Am Ende gewann Netflix mit einer unglaublichen Summe von 450 Millionen US-Dollar, was damals einen neuen Rekord darstellte. Jahre später gibt es endlich einen ersten kleinen Teaser, der zumindest schon einmal andeutet, was da auf uns zu kommt. Interessanterweise handelt es sich hierbei nicht um eine direkte Fortsetzung. Ganz im Stile von Agatha Christie sind die Abenteuer von Benoit Blanc als Anthologie angedacht. Daher könnten alle Krimi-Fans vielleicht jetzt eine tolle Kinovorstellung genießen.

Daniel Craig umzingelt von bunten Stars und Charaktern

Wie bereits in Knives Out – Mord ist Familiensache und auch ganz ähnlich in den neueren Hercule Poirot Filmen, könnte man die Krimi-Filme auch als Ensemble-Filme bezeichnen. Fast jede Figur wird von einer oder einem erstklassigen Schauspieler*in verkörpert, welche sicherlich weder leicht noch billig zu bekommen waren. Daniel Craig als wiederkehrendes Merkmal übernimmt abermals die Hauptrolle des Detektiven Benoit Blanc. Daneben spielen Edward Norton, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick und Madelyn Cline wichtigere Rollen, welche man alle kurz im Teaser sehen konnte. Zwar gibt der Clip noch kein Veröffentlichungsdatum preis, diverse andere Seiten geben jedoch schon den 23. Dezember 2022 an. Möglicherweise könnten also alle Netflix Abo-Inhaber an Weihnachten einem Mord nachgehen.

