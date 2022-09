Angespielt: God of Rock (gamescom 2022)

Fazit zu God of Rock

Ich bin nie ein besonders guter Beat ‘Em Up oder Guitar Hero Spieler gewesen. Und auch God of Rock hat mich auf den ersten Blick ziemlich überfordert. Denn es passiert so viel, und es gibt so viel zu beachten. Als ich dann den Controller selbst in der Hand hatte, war ich überrascht, wie intuitiv dieses Spiel ist. Das Rhythmus Gameplay ist genau so, wie man es kennt, und die Spezialkombos sind selbst für einen unpräzisen Tollpatsch wie mich einfach einzugeben. Kein Satz beschreibt dieses Spiel besser als “Easy to learn, hard to master”. Als Fans der Genres werdet ihr auch hier sehr viel Spaß haben, vollkommen egal, wie gut ihr es bereits gemeistert habt.