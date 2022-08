Streaming-Vorschau – Was kommt Neues im September 2022?

Auch in diesem Monat erspart euch unsere Streaming-Vorschau die mühselige Suche nach den neuesten Serien- und Filmzugängen der Streaming-Dienste. Hier findet ihr einen Überblick über die Highlights im September auf Netflix, Prime Video und Disney+. Zudem finden Kinogänger weiter unten noch eine Lister der neu anlaufenden Kinofilme!

Netflix:

Netflix nimmt im September eine vielseitige Palette an Filmen und Serien ins Programm auf. Neben Knives Out und der fünften Staffel von Cobra Kai, geht Fate – The Winx Saga in die zweite Runde. Außerdem feiert das deutsche Historiendrama Die Kaiserin seine Premiere.

Komödien

1. September: Booksmart

1. September: Rock’N’Rolla

1. September: Hubert und Staller – Staffel 10

1. September: Off the Hook – Staffel 1

16. September: Do Revenge

23. September: Die Mädchen aus der letzten Reihe – Staffel 1

Thriller

1. September: Outbreak

2. September: Knives Out – Mord ist Familiensache

2. September: Devil in Ohio

2. September: Fakes – Staffel 1

9. September: End of the Road

16. September: Santo – Staffel 1

23. September: Athena

Dramen

1. September: Labor Day

1. September: Love in the Villa

2. September: The Festival of Troubadours

9. September: Cobra Kai – Staffel 5

14. September: Heartbreak High – Staffel 1

23. September: Blonde

23. September: A Jazzman’s Blues

29. September: Die Kaiserin – Staffel 1

30. September: Rainbow

Fantasy

2. September: Du bist nichts Besonderes – Staffel 1

16. September: Fate – The Winx Saga – Staffel 2

Animes

1. September: JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean – Episoden 13 bis 24

15. September: Bastard!! Der Gott der Zerstörung – Episoden 14 bis 27

16. September: Drifting Home

Dokumentationen

6. September: Untold: The Race of the Century

21. September: Wanna

22. September: Thai Cave Rescue

Animationen und Zeichentrick

1. September: Corpse Bride

1. September: Samurai Rabbit: Die Usagi Chroniken – Staffel 2

6. September: Bee and Puppycat – Staffel 1

26. September: My Little Pony: Mit Huf und Herz – acht Episoden

30. September: Entergalactic

Reality-TV

2. September: Dated and Related – Staffel 1

21. September: Designing Miami – Staffel 1

21. September: Iron Chef: Mexico – Staffel 1

28. September: Finger weg! (Brasilien) – Staffel 2

K-Dramen

9. September: Narco-Saints – Staffel 1

Prime Video:

Prime Video hat im September wohl den absoluten Favoriten mit am Start: Das Der Herr der Ringe-Prequel Die Ringe der Macht startet schon am 2. September! Wer doch lieber auf Horror statt auf Fantasy steht, kann sich auf den Klassiker The Exorcist und weitere Horrorfilme freuen.

Dramen

1. September: The Handmaid’s Tale – Staffel 4

1. September: Der Göttliche Andere

3. September: Der große Gatsby

21. September: Prisma – Staffel 1

23. September: September Mornings – Staffel 2

30. September: Jungle – Staffel 1

Fantasy

2. September: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Staffel 1

Komödie

17. September: Beerfest

18. September: Hello Again Ein Tag für immer

30. September: The Sex Lives of College Girls – Staffel 1

Action

3. September: Those who wish me dead (Action/Thriller)

9. September: The Last Ship – Staffel 5

9. September: Blacklight (Action/Thriller)

13. September: Mortal Kombat (Action/Fantasy)

15. September: Escape Plan 2: Hades (Action/Thriller)

Animation

1. September: Star Trek: Lower Decks – Staffel 3



Horror

3. September: The boy behind the door (Horror/Thriller)

16. September: Ich seh, Ich seh (Horror/Thriller)

17. September: Durst (Horror/Drama)

25. September: The Exorcist

30. September: My Best Friend’s Exorcism



Thriller



1. September: Dünnes Blut (Thriller/Krimi)

3. September: Card Counter (Thriller/Krimi)

17. September: Fatale

30. September: An Unknown Enemy – Staffel 1 (Thriller/Drama)

Krimis

16. September: A Private Affair – Staffel 1

Science Fiction



1. September: Ad Astra

Biopic

1. September: Mary Shelley



Kriegsfilme

5. September: Zeros and Ones



Disney+:

Disney+ nimmt im September zahlreiche Kurzfilme wie The Letter Room und Mimic ins Programm auf. Doch auch Disney- und Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten, denn Pinocchio und Thor: Love and Thunder sind ab September exklusiv verfügbar. Zudem nimmt der Streamingdienst einige Dokumentationen in seinen Katalog auf.

Dokumentationen

7. September: Europa von oben – Staffel 3

8. September: Growing Up – Staffel 1

8. September: Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth

8. September: Auf ins Abenteuer mit Bertie Georgy

8. September: Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Making of Thor: Love and Thunder (Making-of)

8. September: Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr des Jedi

21. September: Super/Natural – Staffel 1

28. September: Das schöne Amerika – Staffel 1

28. September: Pistol – Staffel 1 (Biografie)

30. September: Aftershock

Komödien

14. September: Modern Family – Staffel 4-11

30. September: Antonio ihm schmeckt’s nicht

30. September: Der Schlussmacher



Fantasy

8. September: Pinocchio

30. September: Hocus Pocus 2



Animation

7. September: DuckTales – Staffel 3

8. September: Cars on the Road



Krimis

7. September: Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller – Staffel 10

14. September: American Crime Story – Staffel 1&2 (Krimi/Thriller)

21. September: American Crime – Staffel 1-3 (Krimi/Drama)

Action

8. September: Thor: Love and Thunder (Action/Science-Fiction)

Thriller

28. September: The Old Man – Staffel 1

Drama

28. September: Death in Paradise – Staffel 11

Kurzfilme

7. September: The Birth of Valerie Venus

7. September: Da Yie

7. September: The Devil’s Harmony

7. September: Enjoy

7. September: Hard Way

7. September: Harbor

7. September: The Letter Room

7. September: Mumatar

7. September: Mimic

7. September: Patriot

7. September: Salam

7. September: We love Moses

7. September: Wren Boys

8. September: Willkommen im Club

Kinderfilme



23. September: Rico, Oskar und das Herzgebreche

23. September: Rico, Oskar und der Diebstahlstein

23. September: Rico, Oskar und die Tieferschatten

Kino

Auch in die Kinos kommen im September ein paar brandneue Titel sowie ein altbekannter Hase.

Mit Three Thousand Years of Longing kommt ein neuer Film von George Miller in die deutsche Kinos. Wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob der Film etwas für euch ist, könnt ihr euch einmal unsere Kritik dazu anschauen. Horror- und Thriller-Fans können sich auf Smile freuen. Außerdem kommt James Camerons Avatar erneut in die Kinos.

01. September: Three Thousand Years of Longing (Drama)



01. September: Freibad (Komödie)



08. September: Alle für Ella (Drama)



15. September: Chase – Nichts hält ihn auf (Thriller)



15. September: The Deer King (Anime)



22. September: Don’t worry Darling (Thriller)



22. September: Avatar – Aufbruch nach Pandora (Science Fiction)

29. September: Tausend Zeilen (Drama)



29. September: Smile – Siehst du es auch? (Horror)



