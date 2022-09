Angeschaut: Tortuga – A Pirate’s Tale (gamescom 2022)

Nachdem es nach Sid Meier’s Pirates lange kein großes, reines Piratenspiel mehr gab, verspricht neben Skull & Bones nun aber auch Tortuga: A Pirate’s Tale das Genre aufleben zu lassen. Mit einer Crew durch die Meere schippern, Missionen erfüllen, Schiffe bekämpfen und plündern? Ich würde sagen: Anker lichten!

Ahoi!

In Tortuga spielen wir einen Piratenkapitän, der halt Piratendinge macht. Klingt einfach, bringt aber viel Komplexität mit. Inmitten der karibischen Meere steuert man sein Schiff, bereist Städte und natürlich gibt es auch die ein oder andere kämpferische Auseinandersetzung. In einer Art Third-Person-Ansicht fährt sich das Schiff in Echtzeit durch die Meere. An verschiedenen Städten können wir aber auch ankern. Dort lassen sich die Vorräte auffüllen, erbeutetes Gut verkaufen und Quests annehmen. Denn immer wieder gelangt man an neue Infos, denen wir nachgehen können. In der Version, die mir gezeigt wurde, hat ein alter Seebär einen Hinweis für mich gehabt. Ein reich beladenes Schiff, aber auch bis unter die Zähne bewaffnet.

Da die eigene Crew aber bereits sehr groß war und das Schiff entsprechend stark ausgebaut, klang dies nach einer machbaren Aufgabe. Auf der Karte kurz einen Überblick verschafft und los geht es. Auf dem Weg zum Ziel begegnen uns immer wieder auch andere Schiffe. Das können Handelsschiffe sein, die man überfallen kann, es können aber auch verfeindete Fraktionen sein. Ob man sich zurückhält oder nicht, das liegt in den Händen der Spieler. Angekommen eröffnet sich natürlich ein Kampf. Von da an switcht das Geschehen zu einem rundenbasierten Kampfsystem. Im Schlepptau hatten wir nicht nur ein Schiff, sondern noch ein paar Weitere. Diese finden sich auf einem Hexasystem wieder, von wo wir auch bereits die Feinde sehen. Auf Nachfrage, warum man sich dafür entschieden hat, erklärte man mir, dass man ein eher ruhiges und weniger hektisches Kampfsystem bauen wollte. Ein Hex-Gitter bot sich entsprechend für diese Art rundenstrategischer Kämpfe an.

Schach mit Schiffen

Von da an spielt es sich wie klassische Genrevertreter. Die Schiffe können sich jede Runde innerhalb eines bestimmten Radius bewegen. Entweder beendet man die Runde danach, oder man versucht sich an einem Angriff. Hier kommt es jedoch auf unsere Position an. Ein bisschen wie beim Schach bewegt man hier also die Schiffe, attackiert, platziert sich um, und muss sich somit am Ende den Sieg holen. Mittels unterschiedlicher Fähigkeiten, die klug eingesetzt werden müssen, zeichnet sich ein Mix bekannter Komponenten. Während des Kampfes sieht man jederzeit, welche Teile der Schiffe bereits beschädigt sind und wie viele Crewmitglieder noch verfügbar sind.

Das gilt sowohl für die eigene Flotte als auch für die gegnerische. In dem Fall war unsere Übermacht zu groß und wir gingen erfolgreich aus dem Kampf heraus. Das bescherte uns viel Loot und zudem konnten wir ein gegnerisches Schiff einnehmen, welches fortan unter unserer Flagge schippert. Aber da hört Tortuga noch nicht auf. Es gibt auch ein umfangreiches Crew-Management. Diese haben natürlich auch Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Einen gewissen Teil der Beute sollte man nämlich auch immer unter der Crew aufteilen. Wie viel? Das liegt in eurem Ermessen. Doch je weniger man abgibt, desto größer wird die Unruhe.

Bloß keine Meuterei

Wir können auf andere Art und Weise jedoch die Moral hochhalten. Großzügige Einmalzahlungen bewirken hier schon Wunder. Aber auch wenn ihr gewisse Ressourcen vorrätig habt, die die Crew sich wünscht, hebt das die Stimmung ungemein. Ein spannender Balanceakt. Nach und nach erobert ihr somit zunehmend Territorien. Doch natürlich gibt es auch andere Piratenkapitäne, die sich entsprechend breit machen wollen. Somit gibt es insgesamt genügend zu tun und entsprechende Freiheiten. Einen Städtebau-Aspekt gibt es allerdings nicht. Diese beeinflusst ihr eher indirekt. Denn wenn ihr beispielsweise Handelsrouten blockiert, hemmt ihr damit auch deren Wachstum.

Mir persönlich fehlt noch ein “Aufbau-Aspekt”. Klar, Piraten sind wenn möglich auf hoher See, jedoch hätte ich nur zu gerne auch kleinere Piraten-Stützpunkte, bzw. Piraten-Höhlen auf der Karte errichtet, um Vorräte aufzustocken, meine Infrastruktur zu erweitern oder Einnahmen durch Schutzgeld der angesiedelten Bevölkerung zu verdienen. Aber wer weiß, was sich die Entwickler hier noch alles einfallen lassen.

