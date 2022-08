Enola Holmes 2 – Netflix liefert einen neuen Fall

Nachdem ihr erster Fall bereits viele Zuschauer begeistern konnte, legt Netflix jetzt nach. In einem recht kurz gehaltenen Tweet kündigte Netflix Deutschland an, dass Enola Holmes 2 ab dem 4. November in Deutschland streambar sein wird. Sherlock Holmes kleine Schwester kriegt also einen neuen Fall.

Enola eröffnet endlich ihre eigene Privatdetektei

Auch wenn der Tweet sonst nicht viel verrät, liefert er zumindest die Gewissheit, dass der aus dem ersten Teil bekannte Cast auch in der Fortsetzung wieder dabei ist. Etwas mehr Infos hat Netflix auf der Homepage veröffentlicht. Enola, dargestellt von der durch Stranger Things bekannt gewordenen Millie Bobby Brown, erfüllt sich in Enola Holmes 2 wohl endlich ihren Traum von einer eigenen Privatdetektei, um nach nur kurzer Zeit festzustellen, dass es gar nicht so leicht ist, als weibliche Privatdetektivin Fuß zu fassen. Als sie kurz davor ist aufzugeben, erhält sie jedoch ihren ersten offiziellen Auftrag. Ein Mädchen bittet Enola ihre verschwundene Schwester aufzuspüren.

Auch Sherlock ist natürlich wieder dabei

Netflix verspricht eine spannungsgeladene Fortsetzung, in der Enola auf eine gefährliche Verschwörung stößt. Um das Rätsel um die Verschwörung zu lösen, erhält sie Unterstützung von Freunden und Verwandten, allen voran natürlich von ihrem Bruder Sherlock. Dieser wird auch im zweiten Teil von Henry Cavill verkörpert, welcher zuletzt auch in The Witcher zu sehen war. Spannend dürfte werden, ob in der Fortsetzung weitere beliebte Sherlock Holmes Figuren, wie Dr. John Watson oder Moriarty, hinzukommen. Hierzu schweigt Netflix bisher, die Gerüchteküche brodelt dafür umso mehr. Sollte sich der zweite Film, wie bereits der erste, nah an der Buchvorlage orientieren, stehen die Chancen gut. Im zweiten Teil der Romanreihe Enola Holmes, der den Titel Der Fall der linkshändigen Lady trägt, spielt Dr. Watson eine wichtige Rolle. Vielleicht äußert sich Netflix dahingehend bis November aber auch nochmal und verrät etwas mehr als in diesem Tweet. Hoffen kann man ja…

Quelle: Netflix via Twitter und Pressemeldung

Titelbild: © Netflix