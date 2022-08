Entwickler Ravenscourt steht vor seinem bisher größten Gamescom-Auftritt – samt Promibeteiligung

Allen Fans des Entwicklerstudios Ravenscourt steht eine spannende Woche bevor. Laut eigenen Angaben steht der Entwickler vor seinem bisher größten Gamescom-Auftritt. Mit insgesamt vier neuen Spielen wird Ravenscourt in verschiedenen Hallen auf der Messe vertreten sein. Eines der Spiele wird sogar von einer wahren Internet-Bekanntheit begleitet.

Anni The Duck greift Ravenscourt unter die Arme

Mit gleich zwei musikalischen Highlights empfängt das Entwicklerstudio Ravenscourt seine Gäste auf der Gamescom 2022. Neben Let’s Sing 2023 wird auch die Sonderedition Let’s Sing Presents ABBA auf der Messe spielbar oder sollte ich lieber sagen „singbar sein“? Let’s Sing 2023 findet ihr im PLAION Bereich in Halle 9 und wartet mit sieben Songs auf euch. Let’s Sing Presents Abba wird neben der Drag Queen Aria Addams auch von der Twitch-Berühmtheit Anni The Duck präsentiert. Auf der TikTok Bühne in Halle 7 soll am Donnerstag (25. August) um 15 Uhr ein besonderer Auftritt stattfinden.

Des Weiteren findet ihr am Indie Arena Stand in Halle 10.2 zwei weitere Ravenscourt-Spiele. Im Shoot em’ Up ProtoCorgi steuert ihr den wohl tödlichsten Corgi aller Zeiten auf seiner Rettungsmission. Sein Frauchen wurde von Außerirdischen entführt und da bleibt dem Corgi Bullet nichts anderes übrig, als selbst zu den Waffen zu greifen. Etwas mysteriöser geht es derweil in Kona II Brume zu. Das Detektivspiel spielt im Kanada der 1970er Jahre und schickt euch auf eine spannende Entdeckerreise.

