Into the Breach – Alle Infos zur Advanced Edition

Zwei Jahre nach Release legen Subset Games mit einem Gratis Update für Into the Breach nochmal ordentlich nach. Mit neuen spielbaren Squads, Missionen, Gegnern, Waffen, Equipment und Boss Fights. Für alle die eine besondere Herausforderung suchen, wurde sogar ein neuer Schwierigkeitsgrad eingeführt. Der Unfair Mode – bei dem der Name absolut Programm ist. Alles was ihr zum Update wissen müsst findet ihr hier.

Rundenbasierte Indie-Strategie

Vor zwei Jahren veröffentlichten die Entwickler von FTL – Faster than Light ihr neues Spiel Into The Breach und ließen damit die Herzen von Rundenstrategie Fans höher schlagen. Meins eingeschlossen. Das aktuelle Update ist so umfassend, dass es sich fast anfühlt, als würde man ein neues Spiel spielen. Aber Schritt für Schritt – was ist eigentlich Into the Breach?

Into the Breach ist ein Rundenstrategiespiel, in dem ihr bis zu drei Mechs gleichzeitig kontrolliert und versucht den drohenden Untergang der Erde aufzuhalten. Dieser wird ausgelöst durch eine Invasion der Vek, eine insektoide Alien-Spezies. Auf einem 8×8 Kachelfeld, wie bei einem Schachbrett, seht ihr euch konfrontiert mit einer Überzahl an Veks in unterschiedlichsten Formen. Diese sind euch zahlen- und stärkemäßig weitaus überlegen, eure beste Waffe gegen diese Übermacht ist euer Verstand. Es ist ein Spiel der Ressourcen, ihr habt jeweils einen Bewegungszug und einen Angriff pro Mech und müsst gut mit den Lebenspunkten euer Gebäude und Kampfroboter haushalten.

Euer Vorteil: Ihr seht immer ganz genau was eure Gegner vorhaben und könnt reagieren, bevor diese ihre Angriffe ausführen. Es gibt Attacken, die die Position von euch oder den Veks verändern, damit könnt ihr viele coole Szenarien erzeugen. Wie z.B. eure Widersacher in Abgründe stürzen, oder so verschieben, dass sie ihre eigenen Artgenossen auslöschen. Euer Ziel ist es pro Level fünf Runden zu überstehen und dabei die Einwohner in ihren Siedlungen zu schützen. Pro Level gibt es dabei kleine Miniaufträge, die euch bei erfolgreichem Abschluss extra Belohnungen geben.

Der Teufel liegt im Detail. Habt ihr euren Zug gemacht, werden nach einer festen Reihenfolge Umgebungseffekte und die Attacken eurer Gegner abgehandelt. Am Ende des Zuges gibt es Felder aus denen neue Veks aus dem Boden kriechen. Diese könnt ihr aber geschickt mit euren Mechs oder anderen Veks blockieren, um den Zuwachs zu begrenzen. Eure Mechs haben Piloten, die ihr aufleveln könnt, um besonderes Eigenschaften freizuschalten. Eure Anfangssquad besteht dabei immer aus einem Spezialpiloten mit einer einzigartigen Eigenschaft und zwei Standard Piloten.

Massiv viel neuer Content

Das aktuelle Update hält einiges für Neueinsteiger, wie auch Veteranen bereit. Zu den zehn Mech-Squads der Basisversion kommen fünf neue Squads hinzu. Es gibt zahlreiche neue Items und Waffen, für eure Mechs und die generellen Kosten um verschiedene Waffen zu nutzen, wurde heruntergeschraubt, um die Spieler zu motivieren verschiedene Strategien auszuprobieren. Eure Mechs müssen nämlich für verschiedene Upgrades, Waffen und Items Reaktorkerne einbauen, von denen ihr nur eine limitierte Anzahl zur Verfügung habt. Nach erfolgreichen Missionen könnt ihr aber mit der Zeit neue freischalten.

Auch die Gegner haben ordentlich aufgestockt. Es gibt zehn ganz neue Vek-Typen und dazu zehn neue Bosskämpfe. Zusätzlich wurden neue Missionen, Missionsziele und Fähigkeiten eurer Piloten freigeschalten. A pro pros Piloten – auch hier gibt es frischen Zuwachs. Es gilt vier neue Piloten mit eigenen Fähigkeiten freizuschalten und in den Kampf zu schicken. Freunde des Soundtracks dürfen sich ebenfalls freuen. Der Komponist des Soundtracks Ben Prunty hat erneut die Feder geschwungen und zwei brandneue Musikstücke für das Update komponiert.

Neben einigen neuen beigefügten Sprachen und neuen Achievments gibt es für die, die es gerne etwas schwerer haben, einen ganz neuen Schwierigkeitsmodus. Den Unfair Mode. Dieser erinnert sehr an das Spielprinzip von Darkest Dungeon: Aus scheinbar ausweglosen Situationen das Beste zu machen. Das Schöne an Into the Breach ist, dass man immer mehr Möglichkeiten entdeckt, je länger man das Spiel spielt. Und seine virtuellen Widersacher intellektuell auszuspielen, fühlt sich wirklich gut an.

Dadurch, dass die Maps immer zufällig generiert werden, jedes Squad sich anders spielt und jede Situation viele verschiedene Lösungsstrategien anbietet, wird Taktik Fans hier nicht schnell langweilig. Mit dem Release der Advanced Edition wurde auch eine Mobile-Version von Into the Breach für iOS-und Android-Geräte veröffentlicht. Wer – aus welchen Gründen auch immer – die Basis Version des Spiels bevorzugt, kann verschiedene Advanced Inhalte nach Belieben zu- und abschalten.

Genau wie bei FTL verfolgen die Entwickler auch bei Into the Breach einen ganz speziellen Ansatz von Game-Design. Es gibt nie nur den einen Weg und die zufallsgenerierte Welt stellt euch vor immer neue Herausforderungen und Szenarien, die euch dazu zwingen kreativ zu bleiben. Gerade das macht den Zauber dieser Spiele aus. Für einen ersten Einblick schaut gerne mal in den aktuellen Trailer rein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Subset Games