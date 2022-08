Der Gesang der Flusskrebse – Kinostart der Buchverfilmung

Am 18. August läuft der unter anderem von Reese Witherspoon produzierte Film Der Gesang der Flusskrebse in den deutschen Kinos an. Grundlage hierfür ist der gleichnamige Roman der amerikanischen Zoologin Delia Owens, der nicht nur in den USA sehr erfolgreich war, sondern auch bei uns in Deutschland zum Bestseller wurde. Ob Sony Pictures mit der Verfilmung an den Erfolg der Buchvorlange anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Coming-of-Age und Kriminalgeschichte vor einer malerischen Kulisse

Die Geschichte begleitet die von Daisy Edgar-Jones gespielte Kya. Sie hat eine schwierige und einsame Kindheit in den Sümpfen North Carolinas. Ihre Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen und ihr Vater ist ein Alkoholiker. Die Mutter verlässt die Familie früh und auch alle anderen Familienmitglieder folgen, bis Kya irgendwann ganz allein zurückbleibt. Von den Leuten aus der nahegelegenen Stadt erfährt sie zudem viel Ablehnung. So lernt sie, sich allein in der Natur des Marschlandes durchzuschlagen. Als sie älter wird, scheinen sich jedoch zwei junge Männer für sie zu interessieren und Kya erfährt das erste mal in ihrem Leben so etwas wie Liebe und Zuneigung. Eines Tages jedoch wird einer der beiden tot im Sumpf aufgefunden und Kya soll die Schuldige sein…

Der Trailer verspricht eine Verfilmung nah an der Vorlage

Die Buchvorlage zeichnet sich besonders durch die detaillierten Beschreibungen der Natur aus, die eine so große Rolle in Kyas Leben spielt. Der berufliche Hintergrund als Zoologin findet sich hier im Schreibstil der Autorin wieder. Auch ihre Einsamkeit und Sehnsucht nach Zuneigung bringt Delia Owens sehr gut rüber. Der Trailer zum Film lässt hoffen, dass die Produzenten versucht haben, sich nah an der Vorlage zu orientieren und die beschriebene Natur bildgewaltig zum Leben zu erwecken. Es dürfte dennoch spannend werden, ob die Bilder im Film mit denen, die man sich beim Lesen ausmalt, mithalten können. Der Gesang der Flusskrebse ist ab dem 18. August im Kino zu sehen.

Quelle: Sony Pictures via Pressemeldung

Titelbild: © Sony Pictures