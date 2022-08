Dead by Daylight – Neue Superpopstar Kollektion

Die neue Superpopstar-Kollektion ist da! Was Behaviour Interactive richtig gut kann, ist, sich immer wieder tolle neue Skins für seine Fans ausdenken. Der heutige Trailer zeigt uns, dass die K-Pop Bühne zwar nicht das aktuelle Thema von Dead by Daylight ist, aber verspielte Look immer noch in Mode ist.

Drei Engel für Ji-Woon Hak

So könnte man zumindest die neue Kategorie nennen, denn drei weibliche Überlebende und ein Killer erhalten ein neues Outfit. Natürlich trifft es dahingehend Stars und Sternchen, wie den Trickster, der einmal mehr wie ein echter K-Pop-Musiker aussieht und ein bisschen an Gackt, den J-Pop-Sänger erinnert. Fehlen darf da auch seine Managerin Yun-Jin Lee nicht, deren Stil Black Pink Charme versprüht. Doch kaum etwas kann das Blink-Blink-Outfit von Kate toppen, die als Countrysängerin sogar ihren eigenen Namen auf der Hüfte trägt. Zu guter Letzt bring die Überlebende Feng Min etwas süße japanische Alltagsrobe mit und könnte Spieler*innen von Blizzard Entertainment glauben lassen, sie wären bei Overwatch gelandet.

Alles in Allem eine schöne neue Kollektion, die Dead by Daylight Spieler*innen für Aurazellen oder schillernde Scherben erwerben können. Schaut sie euch am besten selbst im Trailer an.

