Cult of the Lamb – Gameplaytrailer erklärt das Kampfsystem und mehr!

Bald ist es endlich so weit. In nur wenigen Tagen erscheint das neue Rogue-like von Massive Monster und Devolver Digital Cult of the Lamb. Seit seiner Ankündigung im Rahmen der E3 2021 warten die Fans ungeduldig auf den Release. Da dieser bereits in greifbarer Nähe liegt, lassen die Entwickler ihre Fans natürlich nicht im Stich. Mit einem ganz frischen Gameplay-Trailer versüßen sie den Endspurt der langen Wartezeit und geben gleichzeitig einen intensiven Einblick in die Welt und das Kampfsystem von Cult of the Lamb.

Kämpfe wie ein Lamm und besiege die vier Bischöfe

Die Länder des alten Glaubens wimmeln nur so von Ungläubigen. Diese sind stets gewillt, euch auf eurer rechtschaffenen Mission für “Jenen, der wartet” zu gefährden. Glücklicherweise findet ihr in den Ländern des alten Glaubens verschiedene Nahkampfwaffen, um euch tapfer in die Schlacht zu stürzen. Zusätzlich gibt es verschiedene Flüche, derer ihr euch bemächtigen könnt. Diese sind machtvolle Instrumente und richten jede Menge Schaden an. Außerdem machen Taro-Karten, welche euch die unterschiedlichsten Fähigkeiten verleihen, jeden Durchlauf in den Ländern der alten Welt einzigartig und geben euch die Möglichkeit, euren Kampfstil individuell anzupassen.

Des Weiteren geht der Trailer näher auf die vier Bischöfe, die Vertreter des alten Glaubens ein. Damit ihr genau wisst, mit wem ihr es zu tun bekommt, wird jeder der Bischöfe kurz vorgestellt. Da wäre zum einen “Leshy” der jüngste unter ihnen. Dieser lebt im tiefsten Herzen des Düsterholzes. Heket, welche über die Giftländer von Anura herrscht. Kallamar, geboren aus Seuchen und Plagen und schließlich Shamura, die älteste und weiseste unter den Bischöfen. Jeder von Ihnen muss von euch besiegt werden, um eure Schuld begleichen und “Jenen, der wartet” befreien zu können.

In nur zwei Tagen könnt ihr eure Entschlossenheit, dem neuen Glauben zu dienen, unter Beweis stellen. Am 11. August erscheint Cult of the Lamb für alle gängigen Plattformen. Für alle Lovecraft-Fans unter euch gibt es als Vorbestellerbonus euren ganz eigenen Cthulhu als treuen Kultisten. Ob sich jedoch die rechtschaffene Mission des niedlichen Lammes zu einem Kult-Spiel entpuppt, bleibt abzuwarten, doch konnten wir bereits einen ersten Eindruck gewinnen. Wie dieser ausfiel, findet ihr hier. Was meint ihr? Wird Cult of the Lamb ein neuer Kult unter den Games oder doch nur eine Modeerscheinung?

