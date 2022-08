Dead by Daylight – Die Attack on Titan Kollektion im Überblick

Dead by Daylight hat nun schon ein paar Kooperationen hinter sich, durch die wir stets coole Charaktere und Skins aus anderen Horror Franchises bekommen haben. Mit Attack on Titan ziehen jetzt zwar keine neuen Charaktere ins Reich des Entitus ein, dafür sind nun aber einige Outfits des beliebten Anime verfügbar. Wir haben sie uns für euch angesehen.

Dead by Daylight trifft Attack on Titan

Der Anime Attack on Titan ist so bekannt, dass man so gut wie auf jeder Convention Cosplayer mit Kostümen von Levi, Eren usw. erspäht. Nun könnt ihr auch euren Überlebenden das passende Outfit verpassen, denn diese sind alle an die Figuren des Anime angelehnt. Außerdem sind die namensgebenden Titanen mit der von der Partie und leihen zwei Killern ihr Aussehen.

So könnt ihr das Gespenst in die Haut eines Kriegshammer Titans hüllen, was sie gleich noch bedrohlicher aussehen lässt. Den Oni hingegen könnt ihr wie einen gepanzerten Titanen aussehen lassen, wodurch sich auch die Optik in seinem Blutrausch Modus verändert.

Wenn ihr lieber eure Überlebenden für den Kampf gegen die Titanen einkleiden wollt, habt ihr genug Möglichkeiten dazu. So trägt Dwight ein ähnliches Outfit wie der Hauptcharakter Eren und Zarina mit Augenklappe das von Hange. Yui und Jake hingegen präsentieren die bekannten und typischen Attack on Titan Klamotten von Mikasa und Levi.

Aber noch mehr Überlebende haben sich extra im Attack on Titan Stil schick gemacht. So ziehen Meg und Felix die Uniformen der Aufklärungseinheit bzw. des Militärs von Annie und Erwin an, um den Killern zu entkommen. Kate und Ace hingegen haben etwas ausgefallenere Kleidung dazu bekommen, die sich deutlicher von den anderen unterscheidet. So zieht Kate den Mantel von Historia über, während Ace in der Uniform von Kenny glänzt, dem Mentor von Levi.

Die Neuen Outfits im Shop

Alle neuen Outfits gibt es wie immer im Shop. Für jedes davon müsst ihr rund 1080 Aurazellen auf den Tisch legen. Wie immer lohnt es sich auch nach Rabatten Ausschau zu halten. Kleines Manko: Wie bei allen lizenzierten Outfits könnt ihr nicht einzelne Teile mit anderen kombinieren, sondern nur stets das gesamte Set tragen. Im Spiel machen sich die Outfits ordentlich was her, mit den hellen Farben wird man nur unter Umständen etwas leichter vom Killer gesehen. Für alle Fans von Attack on Titan sind die Outfits aber allemal einen Blick wert!

