Pathfinder: Wrath of the Righteous – Dritter DLC wird verschoben

Man kann von Pathfinder: Wrath of the Righteous ja eigentlich gar nicht genug bekommen. Das wussten auch die Entwickler und haben mit einem Season Pass direkt fünf DLCs angekündigt. Nachdem der erste und der zweite bereits spielbar sind, sollte nun am 11. August 2022 der dritte DLC veröffentlicht werden. Doch Fans müssen sich noch ein wenig gedulden.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – The Treasure of the Midnight Isle kommt trotzdem im August

Wer nun Angst hatte, dass er noch ein paar Monate auf den dritten DLC warten muss, kann beruhigt aufatmen. Die Veröffentlichung von The Treasure of the Midnight Isles wurde von den Entwicklern nämlich nur auf den 30. August 2022 verschoben. Das ist zwar später als gedacht, aber nicht in allzu weiter Ferne.

In The Tresure of the Midnight Isles begebt ihr euch auf eine kleine Kreuzfahrt durch das schaurig schöne Meer der Mitternachtsinseln. Im Hauptspiel ist man dort auch kurz unterwegs gewesen, jetzt soll die Region jedoch einen ganzen DLC füllen. Das wird aber wahrscheinlich kein Problem sein, denn das Herrschaftsgebiet der Dämonenherrscherin Nocticula ist riesig und besteht aus unzähligen Inseln. Klar ist schonmal, dass ihr an Bord eines Schiffes in der Hauptstadt Alushinyrra gehen werdet.

Was genau dann passiert ist noch nicht sicher, aber der Trailer zeigt schon ein paar Kämpfe, die es zu bestreiten gilt. Mitten im Abyss wird es dabei wohl nicht an Gegnern mangeln. Wer sich noch nicht mit dem DLC beschäftigt hat, sollte zumindest einmal den Trailer unten anschauen, in dem die Synchronsprecherin von Nocticula uns von der zukünftigen Reise erzählt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Pathfinder: Wrath of the Righteous Limited Edition (Playstation 4) Wähle aus 25 Klassen, 12 Charakter-Rassen und mehr als tausend Zaubersprüchen, Charaktereigenschaften und Fertigkeiten zur Individualisierung

Deine Entscheidungen haben mehr Gewicht als jemals zuvor. Dein Ziel ist klar, doch den Weg dahin musst du ganz allein beschreiten

Wähle zwischen zwei Kampfmodi, um deine Gegner zu töten - in Echtzeit mit Pausen oder auf Rundenbasis

Inhalt: Das Spiel, offizielles Handbuch, 4 DLCs (Faces Of War, Love Beyond Death, Paint Of War, A Visitor From Distant Lands) und Aufkleber

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © Owlcat Games

Quelle: Owlcat Games via Steam