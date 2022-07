Main Matsuri Japan Festival – Anime-Kracher von KAZÉ

Das Main Matsuri Japan Festival steht vor der Tür und lädt alle Enthusiasten der japanischen Kultur ein. Ein mitreißendes Bühnenprogramm und viele Essenstände sorgen für buntes Treiben während des Wochenendes. Darüber hinaus präsentiert KAZÉ zwei ihrer Anime-Nights Titel auf der großen Leinwand für alle Zuschauer*innen zu sehen. Dabei geht es um Jujutsu Kaisen 0 und Josie, der Tiger und der Fisch.

Jujutsu Kaisen 0 auf dem Main Matsuri Japan Festival

Am Samstag, den 13. August bieten KAZÉ und das Main Matsuri Japan Festival an, den äußerst beliebten Film zum Manga und Anime, Jujutsu Kaisen 0, im Arthouse Kino zu bestaunen. Wer zum Kinostart dieses Jahr am 29. März 2022 im Rahmen der Anime-Nights noch nicht die Chance hatte, die fulminante Action zu sehen, sollte jetzt zugreifen. Jujutsu Kaisen 0 erzählt die Geschichte des kurzen Vor-Mangas zu Jujutsu Kaisen. Yuta Okkotsu ist verflucht und will am liebsten nicht mehr weiter existieren. Doch der mächtigste Jujuzist Satoru Gojo kann ihn davon überzeugen, der Jujutsu Akademie in Tokyo beizutreten, um seinen Fluch und seine Kräfte kontrollieren zu lernen. Auf diesen Film haben sich Anime-Fans weltweit gefreut, da der hier in Deutschland auf Crunchyroll laufende Anime an Popularität kaum zu übersteigen ist.

Die japanische Coming-of-Age Geschichte von Josie, der Tiger und die Fische

Josie, der Tiger und die Fische präsentierte KAZÉ bereits Ende 2021 am 30. November im Zuge ihrer Anime-Nights. Am Sonntag, der 14. August 2022 habt ihr erneut die Möglichkeit die wundervoll inszenierte und hoch emotionale Geschichte von Kumiko (sie möchte Josie genannt werden) und Tsuneo zu erleben. Josie ist 24 und sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl. Sie liebt das Meer, die Malerei und Bücher, wodurch sie sich ihre eigene Fantasiewelt schafft und als Meerjungfrau Abenteuer unter Wasser erlebt. Da trifft es sich doch gut, dass Tsuneo, welcher sie zufällig bei einem Spaziergang rettet Meeresbiologe werden möchte! Er wird prompt eingestellt und soll Josie tagsüber unterstützen. Die wunderschöne und romantische Geschichte kann nicht nur mit der Erzählung punkten. Die Animationen regen alle Zuschauer*innen an, genauso wie Josie zu träumen und die farbenprächtigen Bilder lassen einen fasziniert zurück. Verpasst also nicht das gesamte Festival. Start ist Freitag der 12. Augsut 2022 und die Feierlichkeiten dauern das ganze Wochenende an!

