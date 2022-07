Ravenswatch – Neues Roguelike von den Curse-of-the-Dead-Gods-Machern angekündigt

Erst vor zwei Jahren feierte das Action-Roguelike Curse of the Dead Gods seinen Start in den Early Access. Diesen hat es inzwischen verlassen und für das kleine Studio Passtech Games unglaubliche Erfolge erzielt. Nun melden sie sich mit einem neuen Top-Down-Roguelike-Actionspiel zurück und versprechen ein völlig neues Spielerlebnis. Mit einer veränderten Formel und dem neuen Koop-Modus für bis zu vier Spieler will das französische Entwicklerstudio ihr neustes Werk Ravenswatch besonders von vorherigen Titeln abheben.

Ravenswatch zeigt die bekanntesten Märchen in einem neuen Look

Das Spiel punktet mit einer intensiven Atmosphäre und einem zeitlosen Charme. Durch seinen individuellen Dark-Fantasy-Stil verleiht es den bekanntesten Märchen einen neuen Look, der sich sehen lassen kann. Dabei fokussieren sich die Entwickler nicht auf die Märchen und Sagen einer bestimmten Region, von den drei kleinen Schweinchen über tausendundeine Nacht bis hin zur nordischen Mythologie ist von allem etwas dabei. Somit bietet die Welt von Ravenswatch, genannt Reverie, eine kunterbunte Mischung aus bekannten und unbekannten Erzählungen und jede Menge Abwechslung.

Als einer von mehreren unterschiedlichen Helden ist es eure Aufgabe, Reverie vor den sich ausbreitenden Albträumen zu retten. Jeder dieser Helden hat einzigartige Fähigkeiten, die ebenfalls von Figuren aus Volksmärchen und Legenden inspiriert sind. Allein oder im Koop mit bis zu vier Spielern müsst ihr euch durch die Horden der dunklen Kreaturen kämpfen, um an Stärke zu gewinnen und eure Fähigkeiten aufzubauen und zu verbessern. Erst dann seid ihr in der Lage, den finalen Kampf gegen euren größten Gegner zu bestehen. Wie viele Helden in der finalen Version zur Auswahl stehen werden, haben die Entwickler noch nicht offenbart. Doch gaben sie via Twitter bereits einen kleinen Vorgeschmack.

Noch befindet sich Ravenswatch mitten in der Entwicklung. Der geplante Release liegt erst im nächsten Jahr, jedoch ohne genauere Angaben. Das Spiel wird für alle gängigen Plattformen entwickelt. Ähnlich wie bei seinem geistigen Vorgänger planen die Entwickler zunächst eine Veröffentlichung im Early Access auf dem PC, um zusammen mit der Community für ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu sorgen. Konsolenspieler müssen sich daher ein wenig länger gedulden. Genaueres zu den geplanten Zeiträumen ist allerdings noch nicht bekannt.

