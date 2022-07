One Piece Film: Red – Shanks Geheimnis gelüftet?

Richtig gehört bzw. gelesen! One Piece Film: Red findet seinen Weg auch nach Deutschland! Der von Toei Animation produzierte Anime hat ja die tausendste Folge bereits geknackt und geht jetzt filmtechnisch in die fünfzehnte Runde. Glücklicherweise ist auf Crunchyroll abermals verlass. Sie bringen das Piraten Abenteuer nur wenige Monate nach japanischen Release nach Deutschland und Österreich.

One Piece Film: Red offenbart mehr zu einem ganz bestimmten Piraten

Der Anime One Piece darf sich mit Recht als einer der erfolgreichsten und beliebtesten Animes aller Zeiten bezeichnen. Und das auf einer globalen Ebene. Seit 1999 segeln die Strohhut-Piraten über die Meere und gehören mittlerweile zu einem der größten Franchise überhaupt. Vor allem die vielen noch zu enthüllenden Geheimnisse der One Piece-Welt überzeugen Fans weiterzulesen, zu schauen und zu spekulieren. Eins dieser Geheimnisse umgibt Shanks, einen Piraten, den wir schon seit Anbeginn der Serie kennen. Jedoch weiß man bis heute recht wenig über ihn. Das soll sich bald mit dem 15. One Piece-Film ändern. Denn Shanks hat scheinbar eine Tochter! Uta heißt sie und in einer Episode war sie auch schon zu sehen. Mehr von ihr gibt es ab dem 13. Oktober 2022. Da erscheint der neue Kinofilm in Deutschland und Österreich.

Was verbindet Vater und Tochter, Shanks und Uta?

Auf der Musikinsel Elegia wird Uta, die beliebteste Gesangs-Diva der Welt, ihr ersten Live-Konzert geben. Ein Grund für die Strohhutband, viele anderen Piraten und für die Marine aufzukreuzen und sich das Spektakel anzuschauen. Die Sängerin mit feuerroten Locken und der allmächtigen Stimme singt von einer neuen Ära, in der alle glücklich sind. Dabei wird Utas Stimme als überirdisch beschrieben, was vielleicht ein verstecktes Indiz sein könnte. Nachdem Ruffy und Co. herausfinden, dass Uta Shanks Tochter zu sein scheint, beginnt das Abenteuer zu kippen. Wird Shanks selbst auftauchen und mehr zu seiner Person preisgeben? Müssen die Strohhutpiraten Uta Einhalt gebieten? Erfahren könnt ihr das ab dem 13. Oktober 2022.

