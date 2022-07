Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Millionen Kopien verkauft

Es ist noch nicht lange draußen und erreicht jetzt schon Millionen. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge hat Spieler und Spielerinnen einen nostalgischen Kick verpasst und nun die Millionen Marke geknackt!

Der Klassiker von 1987

Wer sich an all die Cartoons und sogar ersten Realverfilmungen der Teenage Mutant Ninja Turtles erinnern kann, darf sich im ersten Moment alt fühlen und im nächsten freuen. In Kooperation mit Nickelodeon hat sich Spieleentwickler Dotemu an einen neuen Teil der vier Kampfschildkröten gewagt und laut Medien völlig überzeugt. Beat ’em Up, Indie und Oldschool. Donatello, Michelangelo, Raphael und Leonardo ziehen durch die Straßen, verprügeln all die Handlanger von Shredder und zeigen dem Foot-Clan in New York und außerhalb wo der Hammer hängt! Das Ganze ist natürlich in bester 2-D Qualität. Ein Genuss, der auf vielen Konsolen erhältlich ist: PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One, sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass. Man kann es online und offline spielen, allein oder in Koop. und hierbei auch zu Charakteren, wie April O’Neil, Splinter oder Casey Jones wechseln.

Je nachdem, welche Charaktere zusammen agieren, können verschiedene Kampf-Combos und Sequenzen erspielt werden. Wir haben das Spiel natürlich schon längst getestet und unseren Eindruck dazu veröffentlicht: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Test zum 90er Jahre Nostalgie Abenteuer.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - [Switch] Das krasse Spieldesign versetzt dich zurück in die 80er Jahre

Herrliche vollfarbige Pixelgrafik

Old-School-Gameplay mit super-frischen Mechaniken

Bis zu vier Spieler gleichzeitig

Spiele mit kultigen TMNT-Charakteren und -Fahrzeugen in verschiedenen Gameplay-Optionen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo-Connect

Titelbild: © Nintendo