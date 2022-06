Cuphead: The Delicious Last Course – Das erwartet euch im neuen Cartoon-Abenteuer

Während sich die meisten Menschen im Sommer auf den Strand, das Meer und eine Kugel Eis freuen, freue ich mich derweil auf sauschwere Bosskämpfe, einen fantastischen Retro-Cartoon-Look sowie einen einzigartigen Big-Band-Soundtrack! Denn am 30. Juni 2022 ist es endlich soweit: Mit Cuphead: The Delicious Last Course erwartet uns der erste DLC zu einem DER Indie-Hits der vergangenen Jahre. Cuphead erschien am 29. September 2017 und ist mittlerweile für alle gängigen Konsolen und den PC erhältlich. Dementsprechend kann sich eine große Anzahl an Spielerinnen und Spielern mit der Erweiterung Ende Juni auf den Weg zur DLC-Island machen.

Begrüßt Ms. Chalice als spielbaren Charakter

Eine der offensichtlichsten Neuerungen, die der DLC mit sich bringt, ist Ms. Chalice. Die charmante Tassen-Dame steht euch im DLC als neuer spielbarer Charakter zur Verfügung. Es bleibt abzuwarten, ob mit dem neuen Charakter auch neue Fähigkeiten und eine spürbar unterschiedliche Spielweise einhergehen wird. Im ersten Teil spielte es nämlich keine Rolle, ob man mit Cuphead oder Mugman auf die Jagd nach dem Teufel gegangen ist.

Euch erwartet ein Haufen neuer Bosskämpfe

Bis kurz vor Release haben uns die veröffentlichten Trailer vor allem eines verraten: Auf DLC-Island wartet ein Haufen fieser Bosskämpfe auf die drei Freunde. Da wäre zum einen der Riese Glumstone, mit einer unverkennbaren Ähnlichkeit zu dem Riesen aus Hans und die Bohnenranke. Auch seine Attacken zeigen Gewisse parallelen zur Kurzgeschichte. Erinnert ihr euch, dass Hans in dem Märchen die goldene Gans des Riesen stiehlt? Im Cuphead DLC jagt der Riese einen Schwarm Gänse über den Bildschirm, um euch zu verwirren. Zufall? Ich glaube kaum!

Als nächstes wartet der unheimliche Eiszauberer Mortimer Freeze auf Cuphead, Mugman und Ms. Chalice. Beim genauen Betrachten des Release Date-Trailers sieht man, dass kurz bevor wir Gameplay des Bosskampfes sehen, Tarotkarten durch den Bildschirm fliegen. Der Mond und die Sonne, welche auf den Karten zu sehen sind, finden sich ebenfalls in der Kampfarena wieder. Und der Zauberer hat noch einen ganz besonderen Trick auf Lager, denn anstatt eines niedlichen Kaninchens zaubert er einen riesigen Wal aus seinem Hut und versucht euch damit ordentlich auf die Mütze zu hauen.

Über Sheriff Esther Winchester habe ich mich persönlich besonders gefreut. Zum einen weil ich die Bosskämpfe in Flugzeugen im Hauptspiel wirklich geliebt habe und zum anderen weil ich das Thema des Bosskampfes wirklich spannend finde. Die riesige bewaffnete Kuh, die mich stark an Disneys Klarabella Kuh erinnert, saugt während des Kampfes nämlich einen Haufen Geldsäcke, Goldbarren und Sheriff-Sterne ein. Es bleibt abzuwarten ob der Hüter von Recht und Ordnung das Gold für sich selber stiehlt oder eventuell sogar zurückerobern möchte.

Zu guter Letzt wissen wir bereits, dass wir auf den Ritter (im Original Knight, was sowohl der Ritter als auch die Schachfigur Springer sein kann) treffen werden. Ihn treffen wir passenderweise in einem Schloss an, wo er uns mit Rüstung und Schwert entgegentritt. Im Trailer fällt vor allem seine pinke Helmspitze auf, die ein dauerhaft parierbares Objekt in der ersten Bossphase darstellen dürfte.

Cuphead bleibt sich selbst treu

Das Schönste, was wir aus den Trailern zum neuen DLC gelernt haben, bleibt allerdings die Gewissheit, dass Cuphead sich in seinem Stil, Gameplay und Soundtrack treu geblieben ist. Neben dem unverkennbaren Look können wir uns erneut auf knackige Bosskämpfe und Run n’ Gun-Level freuen – eben wie im Hauptspiel! Der orchestrale Soundtrack scheint erneut wie die Faust aufs Auge zu passen und die Story rund um DLC-Island macht durchaus Sinn wenn man bedenkt, dass sich Cuphead und Mugman nach der Begegnung mit dem Teufel ruhig mal einen „erholsamen“ Urlaub gönnen können. Cuphead: The Delicious Last Course ist ab dem 30. Juni 2022 für Konsole und PC erhältlich – und wir können es kaum erwarten!

