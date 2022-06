King Arthur: Knight’s Tale – Neue Season mit eigener Kampagne erschienen

King Arthur: Knight’s Tale dürfte einigen bereits wegen seiner positiven Kritiken auf Steam, oder wegen unseres sehr positiv ausgefallenen Tests bekannt sein. Seit dem 23. Juni 2022 können sich Fans nun auf eine kostenlose neue Season mit eigener Kampagne freuen.

Neue Season The Chained God

Wer in King Arthur: Knight’s Tale bereits das Endgame erreicht hat, kann sich ab jetzt in die neue Mini-Kampagne The Chained God stürzen. In dieser erfahrt ihr, wie sich der gefürchtete Gott-König der Formorier, Balor, aus seinem Gefängnis befreien könnte. Die Kampagne erzählt euch also, warum ihr Balor und seine Gefolgsleute in der Hauptkampagne überhaupt erst für die Herrin vom See bekämpfen musstet. Außerdem wurden mit der Season neue Inhalte für das Endgame hinzugefügt, sodass ihr auch nach der Hauptkampagne noch euren Spaß in Avalon haben könnt.

Habt ihr das Spiel bereits bei Steam gekauft, so wird die Kampagne automatisch mit dem nächsten Update für euch verfügbar. Laut den Entwicklern soll es außerdem nicht der einzige kostenlose Zusatzinhalt gewesen sein!

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Steam

Titelbild: © NeocoreGames