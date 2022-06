Modern Family – Bereit für ein Spin-Off

Jesse Tyler Ferguson, Darsteller von Mitchell in Modern Family, verrät, dass ein Spin-Off-Skript zu der beliebten Serie existiert und nur noch auf ein Zuhause wartet.

Modern Family ist bereit für ein Spin-Off

In einem aktuellen Interview mit ET verriet Ferguson, dass es tatsächlich ein Drehbuch für ein Spin-Off der Erfolgsserie gibt. Dem Schauspieler zufolge ist das Drehbuch dafür zwar bereits fertig geschrieben, hat aber noch keine Heimat.

Während Ferguson in der Vergangenheit bereits über die Möglichkeit eines Modern Family-Spin-Offs gesprochen hat, ist dies nun das erste Mal, dass das Projekt von einer theoretischen Idee zu etwas Konkretem geworden ist. Fans haben nun endlich Gewissheit: Das Spin-Off wurde nicht nur diskutiert, sondern wartet nun tatsächlich darauf, produziert zu werden. Aufgrund des immensen Erfolgs von Modern Family ist der Wunsch nach einer Vortsetzung der Serie nicht überraschend.

Modern Family ohne O’Neill und Vergara?

Viele der ursprünglichen Darsteller haben ihre Karrieren inzwischen fortgesetzt. O’Neill arbeitet an einer neuen Dramaserie, während Ferguson selbst die Hauptrolle in der gefeierten Broadway-Neuauflage von Take Me Out spielt. Für diese hat er gerade erst einen Tony Award als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück gewonnen. Sollte das Modern Family-Spin-Off tatsächlich grünes Licht erhalten, könnte es schwierig werden, bestimmte Darsteller zur Rückkehr zu bewegen oder ihre Zeitpläne unter einen Hut zu bringen. Dadruch müsste die Produktion einer Fortsetzung möglicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. In der Zwischenzeit ist zumindest Fergusons Drehbuch-Update sehr vielversprechend. Und wer weiß – Vielleicht sind die Dunphys und Pritchetts bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen.

Quelle: screen rant

Titelbild: © 20th Century Fox Television